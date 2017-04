EDP Espírito Santo reforça ações para Festa da Penha

Foram executadas ações de manutenção preventiva na rede elétrica e equipes técnicas estarão de plantão durante o evento

Vitória, 19 de abril de 2017 – Para garantir a qualidade do fornecimento da energia durante a Festa da Penha, a maior festa religiosa do Estado, que acontece até o dia 24 de abril, em Vila Velha, a EDP Espírito Santo está executando um plano de atendimento e manutenção especial.

Com o objetivo de identificar potenciais problemas e adotar ações preventivas para evitá-los, estão sendo realizadas inspeções na rede de distribuição de energia que atende todo o trecho desde a Catedral de Vitória, na Capital, até o Parque da Prainha, em Vila Velha, onde acontecerão os eventos.

Além disso, as equipes técnicas da Distribuidora estarão de plantão e posicionadas em locais estratégicos, principalmente durante as romarias, festejos e as apresentações de bandas religiosas, que serão realizados até o dia 24 de abril.

A EDP informa que todas as instalações da rede elétrica, que compreendem equipamentos como transformadores, estruturas e meios de transmissão de energia, como cabos e demais componentes da rede, energizados ou não, constituem patrimônio da Distribuidora. Somente profissionais autorizados pela Empresa podem intervir na rede elétrica.

A Distribuidora solicita que em caso de qualquer anomalia ou situação de risco identificada com a rede elétrica, os clientes comuniquem o incidente por meio dos canais de atendimento, que são gratuitos e funcionam 24 horas:

Agência Virtual www.edp.com.br

Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones com as plataformas Android™, iOS e Windows Phone).

SMS: o cliente pode enviar mensagens para 33737 para solicitação do código de barras para pagamento da conta de luz, com o texto: CONTA + n° da instalação; ou informar falta de energia enviando o texto: ENERGIA + nº da instalação; e ainda solicitar a religação da energia elétrica enviando: RELIGA + nº da instalação.

Central de Atendimento: 0800 721 0707

Sobre o evento

A Festa da Penha, que homenageia a padroeira do Estado, Nossa Senhora da Penha, atrai fiéis de todo o País, que buscam no evento a renovação da fé. Neste ano, a festividade, que conta com missas, oitavários e romarias, completa 446 anos e a expectativa da organização é que o evento reúna cerca de 2 milhão de pessoas.

Expediente nas Agências de Atendimento durante feriados de Tiradentes e Nossa Senhora da Penha

Em virtude do feriado de Tiradentes, na próxima sexta-feira, dia 21, não haverá expediente nas agências presenciais da EDP Espírito Santo. Em Cariacica, a agência fica dentro do posto Faça Fácil e não abrirá para atendimento no sábado, dia 22, seguindo o calendário de funcionamento do órgão.

Já na segunda-feira, dia 24, quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora da Penha, Padroeiro do Estado, não haverá atendimento presencial apenas nas agências localizadas nos municípios de Cariacica, Presidente Kennedy, Viana, Vila Velha, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Iconha, Marataízes e Santa Leopoldina. O expediente será retomado na terça-feira, 25, em seu horário normal.

A Distribuidora acrescenta ainda que o consumidor possui a comodidade e facilidade de solicitar serviços, esclarecer dúvidas e fazer denúncia de possíveis riscos com a rede elétrica, ou comunicar a interrupção do serviço, por meio dos canais:

Agência Virtual www.edp.com.br

Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones com as plataformas Android™, iOS e Windows Phone).

SMS: o cliente pode enviar mensagens para 33737 para solicitação do código de barras para pagamento da conta de luz, com o texto: CONTA + n° da instalação; ou informar falta de energia enviando o texto: ENERGIA + nº da instalação; e ainda solicitar a religação da energia elétrica enviando: RELIGA + nº da instalação.

Central de Atendimento: 0800 721 0707

Todos os canais de atendimento são gratuitos e funcionam 24 horas.

Por Fernanda Carlesso Lozer.