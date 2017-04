Governo assina ordem de serviço para duas barragens em São Roque do Canaã

Mais dois reservatórios de água terão as obras iniciadas no Espírito Santo. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) assina, nesta sexta-feira (21), às 10 horas, ordem de serviço para construção da Barragem Alto Santo Júlia e da Barragem Santa Júlia, em São Roque do Canaã. A solenidade será realizada na localidade de Santa Luzia, no distrito Santa Júlia.

O evento é aberto ao público e terá a presença do secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto.

O Programa de Construção de Barragens prevê investimentos de R$ 60 milhões na implantação de 60 reservatórios de água no interior do Estado até 2018. Serão 34 reservatórios de usos múltiplos de médio porte no interior do Estado e outras 26 barragens de uso coletivo em assentamentos de trabalhadores rurais.

Serviço:

Assinatura para Ordens de Serviço em São Roque do Canaã – Barragens Santa Júlia e Alto Santa Júlia

Data: sexta-feira (21)

Horário: 10 horas

Local: Alto Santa Júlia/Santa Luzia – São Roque do Canaã (ES)

