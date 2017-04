Fazer a receita de sanduíche de frango louco é uma forma prática e saudável de se alimentar

Sabe aquela hora em que bate uma fome enorme e precisamos preparar um lanche rápido? Esse é o momento de fazer uma receita deliciosa e simples de sanduíche de frango louco, com ingredientes fáceis de encontrar e que leva pouco tempo de preparo. Além de saboroso, esse sanduíche de frango louco é super nutritivo e pode servir de lanche da tarde e até de entrada antes do prato principal. Venha conferir quais ingredientes você vai precisar:

Ingredientes

800 g de peito de frango sem pele e desossado

¼ de xícara (de chá) de vinagre de vinho branco

500 ml de água

½ pimentão vermelho picado

2 cebolas pequenas

1 dente de alho picado

2 folhas de louro

½ xícara (de chá) de tomate picado, sem pele e sem sementes

1 colher (de chá) de orégano

1 colher (de sopa) de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 pães sírios sem adição de açúcar

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque peito de frango, o vinagre, a água, o pimentão as cebolas, o alho, o louro, o tomate, o orégano, a sal, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e leve ao fogo médio por 30 minutos, contados após o início da pressão. Desligue e deixe a pressão sair. Abra a panela, caso ainda esteja com água, acenda o fogo novamente e deixe o líquido secar com a panela aberta.

Transfira tudo para uma tigela, deixe amornar e desfie o frango. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 4 horas. Corte os pães sírios ao meio, formando meias-luas e recheie com o frango temperado e frio. Então, é só servir. Vale lembrar que a receita tem baixas calorias e pode ser consumido até por quem quer perder uns quilinhos ou sofre com diabetes.

Por Renata Branco