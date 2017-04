Prefeito ameaçado de morte diz que não vai mudar rotina: ‘Não fiz nada de errado’

Prefeito acusa ambulante de ser o autor das ameaças. Ele cumpriu um pedido do MP e retirou vendedores autônomos de espaços públicos

“Não vou mudar minha rotina porque não fiz nada de errado”, declarou o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, que foi à 15ª Delegacia Regional nesta segunda-feira (24) prestar depoimento sobre ameaça de morte sofrida na última sexta-feira (21), quando um homem armado com um facão tentou invadir o apartamento do prefeito. Além de representar criminalmente contra o acusado, Serginho solicitou uma medida cautelar para que o homem mantenha distância tanto do apartamento dele quanto da própria prefeitura. O pedido, no entanto, depende de autorização de um juiz, que ainda não avaliou a solicitação.

“Apesar do ocorrido, não vou mudar minha rotina porque não fiz nada de errado. Estou cumprindo a lei e não preciso me esconder. Vou levar minha vida normalmente e continuar vindo de bicicleta para o trabalho e andar pela cidade”

Segundo depoimento, Sérgio Meneguelli acusa um ambulante da cidade de ser o autor das ameaças de morte. Na última semana, o prefeito cumpriu um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), através de ação civil pública, para regularizar a situação das calçadas e avenidas de Colatina, retirando inclusive vendedores autônomos que ocupam espaços públicos. A medida visa a garantir a liberdade constitucional do direito do cidadãos de ir e vir.

De acordo com o prefeito, o acusado sempre se posicionou contrário à medida e alegou que havia comprado o espaço em que estava por R$ 40 mil — mesmo sendo local público. Na quinta-feira (20), o ambulante só desocupou o local após a chegada da polícia.

Testemunhas das ameaças de morte ao prefeito disseram ter visto o ambulante na porta do edifício onde o prefeito reside, munido com um facão. Ele tocou insistentemente o interfone do apartamento, chegou a entrar nas dependências do prédio e bater nas portas de vidro. Depois, ele seguiu para a prefeitura dizendo que mataria Sérgio Meneguelli.

“Entrei em pânico porque estava sozinho em casa naquele momento. Ele tocava muito o interfone. No desespero, confundi até o telefone da polícia”, diz o prefeito.

Do prédio onde reside Meneguelli, o ambulante seguiu para a prefeitura. Lá, um vigilante que presenciou a cena contou que o homem armado com facão gritava: “Vou cortar a cabeça do capeta”, e desferia golpes com a arma branca na calçada, além de cortar as cordas que sustentavam as bandeiras hasteadas do lado de fora prefeitura. Outras testemunhas disseram que o homem também falava: “Isso não vai ficar assim” e “Mato esse cara”.

Enquanto prestava depoimento na polícia, Sérgio Meneguelli mostrou uma mensagem que recebeu de uma pessoa desconhecida por celular na terça-feira (18): “A palhaçada acabou. Ou para de perseguir as pessoas ou vai visitar o capeta, seu merda. Seu demagogo metido a esperto, vou arrancar sua cabeça fora. Último aviso”.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que o ambulante será intimado para apresentar a versão dos fatos.

CARNAVAL NA CIDADE

Devido à greve da Polícia Militar em fevereiro, o carnaval de Colatina foi adiado na ocasião e será realizado neste fim de semana. Serginho, que desfilaria em todas as escolas, desistiu da ideia por precaução. “Vou estar lá, mas não vou desfilar em nenhuma escola como havia planejado para não me expor muito”.

Gazeta Online.