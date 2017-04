Alunos de Pedagogia da FAACZ participam de excursão pedagógica em Vitória

No mês de abril, os alunos do 5º período de Pedagogia da FAACZ participaram de uma aula de campo em Vitória. Eles visitaram o Museu da Vale, a Catedral Metropolitana, o Palácio Anchieta e a Exposição Internacional sobre o Corpo Humano em um shopping da capital capixaba. A excursão pedagógica foi organizada pela prof.ª Me. Lúcia Maria Giostri Cardoso, como parte da atividade da disciplina de Metodologia do Ensino de História e Geografia.

Os alunos do 1º Ciclo, Módulo II, do curso de Pedagogia e um estudante do curso de Administração também participaram da atividade como convidados. Vivenciar na prática os conteúdos abordados em sala de aula e, ao mesmo tempo, valorizar as riquezas do patrimônio histórico e cultural foram os objetivos da excursão pedagógica.

Segundo as alunas do 5º período, Géssica Mantovani Gomes e Suéllen Pereira Forechi, “a excursão pedagógica foi incrível e valeu cada minuto e cada história que tivemos a oportunidade de conhecer. Nosso estado tem pontos turísticos lindos e na maioria das vezes não paramos para conhecer as riquezas que compõem e constroem o Espírito Santo”.

“A ideia das visitas foi maravilhosa, pois conhecemos um pouco da história do nosso estado e, também, percebemos que é importante levar nossos futuros alunos para conhecer. Além do conhecimento que levaremos para nossas vidas o bom relacionamento com os colegas melhorou muito após termos esse momento juntos”, afirmaram as estudantes do 1º Ciclo Jéssica Ferreira da Silva, Karina Velten e Nilcilene de Sousa Vieira.

Para as alunas Francine Meireles Bitti e Noemisia Mendes Coimbra do 1º Ciclo de Pedagogia a aula de campo foi uma experiência incrível. “Parabenizamos nossa querida prof.ª Lúcia pelo belíssimo trabalho e comprometimento. Sempre prestativa e cuidadosa com todos. Foi sensacional dividirmos essa experiência com você. Somos gratas a Deus pela sua vida. Obrigada por tudo”.

Por Alessandro Bitti – FSJB/FAACZ