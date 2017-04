Associação Vidas de Aracruz e Linhares promovem 3ª edição do Leilão Solidário

Parte do valor arrecadado será aplicado na continuação da obra de reforma e ampliação do hospital Rio Doce

No próximo dia 6 de maio, às 10h, na Fazenda Três Rios, em Jacupemba, acontece a 3º edição do Leilão Solidário promovido pela Associação Vidas de Aracruz, em parceria com Associação Vidas de Linhares. Em Aracruz o leilão vai beneficiar o Hospital São Camilo, Recanto do Ancião e Lar São José. Em Linhares, além do Hospital Rio Doce, também serão beneficiados o Lar do Idoso “Abrigo de Luz” e a Associação Feminina do Sindimol, AFEMOL. Ao todo mais de 300 voluntários garantem a realização do evento.

Os participantes da 3º edição do Leilão Solidário terão acesso a uma programação diversifica. Destaque para o show da cantora de renome nacional, Bruna Viola. Também se apresentam as duplas Amanda e Ricardo e Adilson e Deosdete.

Além do leilão de animais de elite e geneticamente serão leiloados ainda um Chapéu autografado pelo cantor e compositor Renato Teixeira, um violão e um boné autografados pelo cantor Gustavo Lima, e joias.

No cardápio macarrão na chapa, sucos naturais, café colonial, massas, saladas, caldos, churrasco diversificado, doces e bebidas, tudo liberado. Para as crianças pula-pula, picolé, pipoca, algodão doce e guarda vida para utilização da lagoa.

Iniciadas obras de melhorias no Hospital Rio Doce

O valor arrecadado na 3º edição do Leilão Solidário que couber ao hospital Rio Doce será aplicado na continuação da obra de reforma e ampliação da unidade hospitalar. Iniciada com recursos das duas primeiras edições do leilão, a obra está orçada em R$ 640 mil reais,e contempla a construção do pronto- socorro infantil, reforma do pronto socorro- adulto e ortopédico, ambulatório, centro cirúrgico e Unidade de Terapia Intensiva. Ao todo o hospital será ampliado em 740m².

Custeada também pela Associação Vidas, já está em andamento a obra de ampliação da Unidade de tratamento Intensivo Coronariana, UCO. A unidade ganhará cinco novos leitos. A obra está orçada em R$ 150.000,000 mil reais.

A conclusão da reforma e ampliação do hospital está prevista para o início do segundo semestre deste ano.

Associação Vidas de Aracruz e Linhares

A Associação Vidas de Aracruz, entidade privada, certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), surgiu em 2015 com objetivo de promover ações para apoiar outras entidades e organizações da sociedade civil do município e região. Entre elas destaque para o Hospital Maternidade São Camilo e o Hospital Rio Doce.

Apoiada pela Associação Vidas de Aracruz, membros da sociedade linharense criaram em 2016 a Associação Vidas de Linhares. A principal entidade beneficiada pela associação em Linhares é o Hospital Rio Doce.

Serviço:

3 ª Leilão Solidário

Data: 06 de maio

Horário: 10 horas

Local: Fazenda Três Rios, em Jacupemba

Por Rosi Ronquetti

Jornalista- Assessora de Comunicação.