Boletim Eco101 de Condições da Rodovia BR-101 Serra, 26 de abril de 2017, às 08h40

Após ocorrência, BR-101, em São Mateus volta a fluir nos dois sentidos da rodovia. Por volta das 07h40, desta quarta-feira, dia 26, após perseguição da Polícia Militar, quando o veículo Fiat Strada, branco, capotou na pista.

De acordo com informações colhidas no local, a Polícia Militar perseguia o veículo roubado, na altura do km 72, em São Mateus, quando o motorista da Strada perdeu o controle e capotou sobre a faixa norte da rodovia.

Os ocupantes do veículo Strada tiveram ferimentos médios e foram socorridos por equipes da Eco101 e do Corpo de Bombeiros, para o Hospital Roberto Silvares.

Devido a ocorrência a BR-101 operou em sistema de pare e siga, por cerca de 10 minutos. Houve lentidão de 500 metros em ambos os sentidos da rodovia. Às 08h40 o tráfego já havia normalizado.

Para atendimento da ocorrência, foram acionadas a rota de inspeção para sinalização da pista, a ambulância e o guincho da Eco101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para atender o acidente.

A Eco101 é a concessionária responsável pela administração de 476 quilômetros da BR-101 desde Mucuri, no sul da Bahia, até Mimoso do Sul, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro. A Eco101 disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone 0800 7701 101.

Por Imprensa ECO101.