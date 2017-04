C&A Collection Joulik traz um show de bordados e brilhos para a temporada

Os brilhos da Joulik voltam a iluminar a moda brasileira, desta vez com uma Collection feita em parceria com a C&A. O céu é o limite para as irmãs Karen e Katiúscia Moraes, que tem no DNA criar looks esfuziantes cheio de descontração e personalidade. A dupla de estilistas traz sua expertise no trabalho com paetês e miçangas para transformar peças básicas em desejos imediatos para noites e dias radiantes.

Para essa parceria, os produtos chegam com um toque especial. O jeans segue firme nas versões black e índigo com bordados e lavagens inspiradas nos anos 80, zíperes estratégicos e efeitos destroyed, além dos brilhos em camisetas, calças e jaquetas. A novidade para essa collection são os modelos de óculos de sol e as lingeries, com bodies, calcinhas e sutiãs em veludo e fio de lurex que podem ser mostrados por baixo das blusas transparentes. Os acessórios seguem o mood da coleção com botas de cano médio gliterizadas, mochilas de veludo, nécessaires com brilho e bolsas metalizadas para sair de órbita com produções surpreendentes.

As peças com Star Wars e Mickey Mouse trazem um tom fashion e divertido para a coleção. Camisetas, malhas e moletons em cores neutras, como off white, cinza mescla, preto e chumbo ganham bordados e aplicações em tons de dourados, negros e prateados.

A C&A Collection Joulik chega à loja virtual (cea.com.br), no dia 25 de maio e em lojas selecionadas do Brasil, a partir do dia 30 de maio.

Sobre Joulik

Fundada em 2009 pelas irmãs Karen e Katiúscia Moraes, ambas formadas em Desenho de Moda pela Faculdade Santa Marcelina, sendo Karen pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e Katiúscia pós-graduada em Criação de Imagem e Styling de Moda pelo Senac, a JOULIK tem nas peças bordadas à mão sua marca registrada.

As estilistas propõem peças atemporais com uma forte influência do movimento art déco e com uma pitada rocker e acreditam que o bordado não precisa ser somente sinônimo de festa, mas sim um motivo para brilhar a qualquer momento do dia.

