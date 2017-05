Empresários transformam franquia capixaba em negócio nacional

Tornar a franquia capixaba um investimento de nível nacional. Essa sempre foi a meta principal dos proprietários da Rede de saladeria Green Station, Vinicius Loyola e Taiguara Moura. Para alcançar esse objetivo, antes, eles se esforçaram para estabilizar a marca no Espírito Santo. Após abrirem mais de dez unidades na Grande Vitória, chegou a hora de alçar voo rumo a outros Estados.

O primeiro deles é o Rio de Janeiro. “Por ter uma localização estratégica e ser uma região que combina muito com o conceito de vida saudável da nossa saladeria, escolhemos começar a expansão pelo Rio”, explica Vinicius. No próximo dia 2, a saladeria será inaugurada na Barra da Tijuca, bairro localizado na Zona Oeste da cidade maravilhosa. Essa unidade é, de fato, muito importante, pois representa uma nova fase da Rede.

Foram necessários dois anos para os empresários capixabas criarem a marca – desde a escolha do nome até a definição do conceito – colocarem em prática e a transformarem em uma franquia nacional. Tudo começou com uma viagem que o sócio Vinicius fez aos Estado Unidos. Lá, ele percebeu que a saladeria era um negócio muito interessante e que iria conquistar o mercado, devido à mudança alimentar das pessoas que estão, cada vez mais, em busca de melhor qualidade de vida.

Nesse intervalo de tempo, o amigo de infância, Taiguara, que residia no Rio de Janeiro, voltou para o seu Estado de origem, o Espírito Santo. Juntos, os dois decidiram investir nesse projeto e abriram sua própria empresa. “Nossa proposta era criar um fast food saudável, onde as pessoas pudessem se alimentar bem e de forma rápida, para não perder tempo.” E acrescenta: “decidimos então vender salada a quilo, porque aí os clientes têm autonomia para escolher os ingredientes e a quantidade que querem”, Vinicius.

E quem imaginaria que, em meio à crise do ano passado, que ainda se estende, a rede de saladeira conseguiria expandir tanto em tão pouco tempo. A primeira unidade foi inaugurada em 2015, no bairro Jardim da Penha. De lá para cá, mais dez franquias foram abertas, inclusive uma unidade express, que fica no salão de embarque do Aeroporto de Vitória, com a proposta de ser uma alternativa rápida e saudável para os passageiros se alimentarem antes ou durante o voo, pois a embalagens já vêm dentro do pote com molho à parte.

