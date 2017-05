Novos negócios vão abrir mais de 10 mil empregos no ES em três anos

Importantes investimentos também em Viana. Um Street Mall com um complexo de supermercado da Rede Extrabom deve começar a ser construído a partir de agosto em Marcílio de Noronha. A expectativa é de que sejam gerados 300 empregos diretos e outros 500 indiretos durante as obras. Quando entrar em funcionamento serão 150 empregos diretos.

Em Cariacica, a expectativa fica por conta da instalação de uma unidade da Zona Franca de Manaus. O empreendimento vai funcionar na Rodovia do Contorno. O prefeito do município, Juninho (PPS), disse que ainda não foram divulgados o total de empregos a serem gerados.

“Com a instalação de novas empresas, temos a possibilidade de investir mais na educação, saúde e assistência social”, avalia o chefe do Poder Executivo.

Onde serão as vagas

Aracruz

Celulose: A indústria de papel Carta Fabril vai se instalar em Barra do Riacho. O projeto está em fase de instalação, que é a terraplanagem. Já a construção da fábrica está prevista para começar até março de 2018. Durante a fase de obras, serão 300 vagas, entre pedreiros, armador, auxiliar administrativo. Os interessados precisam fazer o cadastro no Sine de Aracruz. Quando entrar em operação, prevista para maio de 2020, serão outros 400 empregos diretos. A seleção deve começar apenas em 2019.

Presidente Kennedy

Termoelétrica: A cidade deverá abrigar uma usina termelétrica e o quarto terminal de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) do país. O anúncio foi feito nesta semana por representantes do Porto Central, que estiveram no município. A implantação está prevista para 2022. Enquanto isso, durante a de construção serão 1.500 empregos diretos.

Serra

Call center: A empresa italiana de call center Almaviva deve abrir cerca de 5 mil vagas para cargos do setor de atendimento, que exige o nível médio. As contratações ainda não começaram e deverão ser feitas por meio do Sine da Serra.

Química: A indústria química do grupo italiano Geofin vai funcionar na região de Chapada Grande, e atuará na produção de resina para exportação. A obra deve ficar pronta nos próximos 18 meses. A empresa deve gerar 50 empregos diretos, com potencial para gerar 80 vagas quando estiver funcionando com a capacidade plena.

Tecnologia: A prefeitura está trabalhando para fechar o empreendimento que iniciará o plano do município de consolidar um parque tecnológico. O nome da empresa não foi revelado. A estimativa é de que este projeto gere 60 empregos.

Alimentação: Serão inaugurados dois novos supermercados – de grandes redes – que devem gerar cerca de 400 empregos nos bairros de Porto Canoa e Jardim Limoeiro.

Chocolate: A fábrica da Indústria Capixaba de Chocolate será instalada em Guaraciaba, com investimento previsto de R$ 7,6 milhões. A expectativa é de que sejam abertas 50 vagas.

Construção civil: O Inocoop-ES vai construir, em Jardim Limoeiro, um empreendimento que contará com cinco torres e 375 apartamentos e lojas. As obras estão previstas para começar ainda este ano, com 300 vagas de emprego.

Construção civil II: Prevista ainda a construção de nove empreendimentos residenciais, que vão gerar 1.485 vagas de emprego.

Loteamentos: Estão previstos nove loteamentos residenciais. O investimento é de R$ 70 milhões, com a geração de cerca de 150 vagas.

Hotéis: Estão programados para entrar em funcionamento dois hotéis, com a geração de 200 empregos. Os nomes dos empreendimentos não foram divulgados.

Metalmecânica: A TSA – Tubos Soldados Atlântico está em expansão, com previsão de 80 empregos.

Sorvete: Expectativa de abertura de 40 vagas. O nome da empresa não foi divulgado.

Logística: Uma empresa do setor de logística deve gerar 20 vagas. O nome não foi divulgado.

Crematório: Previsão de novas 30 vagas.

Cariacica

Zona Franca: Começará em breve as operações de fábricas do Polo Industrial de Manaus no entreposto de Cariacica. As unidades são pontos estratégicos no Brasil, cujos objetivos são facilitar a comercialização de produtos da Zona Franca no mercado brasileiro, com redução de custo de logística e tempo de entrega. O total de empregos gerados ainda não foi divulgado.

Saúde: Está prevista a ampliação das instalações do Grupo Meridional. Serão 300 empregos diretos.

Supermercado: Uma nova loja da rede Perim está prevista para funcionar ao lado do Shopping Moxuara. A obra deve gerar cerca de 150 empregos.

Viana