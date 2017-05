Vitória terá ações para o mês da educação no trânsito durante Maio Amarelo

A partir de terça-feira, várias ações serão realizadas em diversos pontos da capital: apresentações com atores nas vias da cidade, atividades recreativas com a ‘transitolândia’ e pedalaços

O movimento Maio Amarelo é uma ação mundial e tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Está na hora de acender a luz amarela para os riscos que existem na condução de veículos e tomar atitudes responsáveis para evitar os acidentes.

Em Vitória, a Prefeitura planejou diversas ações de promoção à paz no trânsito, em parceria com entidades e Organizações Não Governamentais (ONG´s). A Guarda Municipal de Vitória também vai realizar atividades educativas e oferecer suporte para todos os parceiros.

A partir da próxima terça-feira (2), várias ações serão realizadas em diversos pontos da capital: apresentações com atores nas vias da cidade, atividades recreativas com a “Transitolândia” e até ‘pedalaços’.

Intervenções urbanas

A campanha estreia com a ação “Anjos da Guarda”, na qual crianças vestidas de anjinhos vão orientar os motoristas e moradores do bairro Jardim Camburi para o uso consciente da faixa de pedestres. A segurança das crianças ficará a cargo dos agentes da Guarda.

Outras intervenções urbanas também serão realizadas em toda a cidade para alertar os motoristas sobre os riscos que envolvem bebida alcoólica e direção. Também haverá uma atividade voltada especialmente para a educação de trânsito para crianças, ressaltando os exemplos dos pais na formação dos futuros condutores.

Para o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Oberacy Emmerich Júnior, o tema do Maio Amarelo deste ano – “Minha escolha faz a diferença” – ressalta que apenas com atitudes conscientes podemos tornar nosso trânsito mais seguro. “Todos são responsáveis pela segurança no trânsito. O motorista, o pedestre, o ciclista, o motociclista, cada um na sua atividade pode contribuir para um trânsito mais humano. Está na hora de escolhermos respeitar o outro e obedecer às leis de trânsito, para colhermos bons frutos das nossas boas escolhas”, declarou.

Iluminação

Alguns monumentos de Vitória vão ganhar iluminação amarela em homenagem à campanha: Ponte da Passagem, Palácio Municipal, torres de Jesus de Nazareth, Casa Porto e Viaduto Caramuru.

Programação

3 de maio, das 8h30 às 11h, em Jardim Camburi

Anjos da Guarda: trabalho voltado para conscientização de pedestres e condutores para uso e respeito a faixa..

4 de maio, das 21 às 23 horas, no Triângulo das Bermudas (Praia do Canto)

Esquetes com abordagens aos temas velocidade, álcool e direção para frequentadores de bares. Parceria da equipe dos projetos sociais da Guarda com a ONG Avalanche.

6 de maio, das 8h às 11h30, em parques e feiras do Centro

Esquetes com abordagens ao tema circulação e condução segura para frequentadores da feira, principalmente idosos. Na praça, haverá atividades educativas com as crianças. Parceria da equipe dos projetos sociais da Guarda com a ONG Avalanche.

9 de maio, das 17h às 18h30, na faixa de pedestres em frente ao Shopping Vitória (Enseada do Suá)

Esquetes com abordagens ao tema circulação e condução segura para frequentadores do shopping. Parceria com a ONG Avalanche.

13 de maio, das 9 às 12 horas, na Curva da Jurema

Esquetes com abordagens ao tema circulação e condução segura para as mães e famílias. Parceria da equipe dos projetos sociais da Guarda com a ONG Avalanche.

16 de maio, das 8 às 10 horas, no Cmei Darcy Vargas (Santo Antônio)

Projeto Teatro de Bonecos da Guarda apresentará aos alunos a peça “Minha Amiga Faixa”.

17 de maio, das 8h às 10h30, no Parque Barreiros (Joana Dar’c)

Equipe dos projetos sociais da Guarda desenvolverá atividades educativas com a temática “trânsito” com os alunos do ensino fundamental e anos iniciais das escolas municipais da região.

18 de maio, das 14h às 16h30, no Parque Horto de Maruípe

Equipe dos projetos sociais da Guarda desenvolverá atividades educativas com a temática “trânsito” com os alunos do ensino fundamental e anos iniciais das escolas municipais da região.

25 de maio, das 9 às 11 horas, na faixa de pedestre do SESC Glória (Centro)

Esquetes voltadas para conscientização de pedestres e condutores para uso e respeito à faixa. Parceria da equipe dos projetos sociais da Guarda com a ONG Avalanche.

27 de maio, das 17 às 22 horas, na Praça dos Namorados (Praia do Canto)

Esquetes com abordagens ao tema circulação e condução segura para frequentadores da praça, principalmente para idosos e famílias. Parceria da equipe dos projetos sociais da Guarda com a ONG Avalanche.

31 de maio, das 21 às 23 horas, na Rua da Lama (Jardim da Penha)

Esquetes com abordagens aos temas velocidade, álcool e direção para frequentadores de bares. Parceria da equipe dos projetos sociais da Guarda com a ONG Avalanche.

Folha Vitória.