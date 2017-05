Coxinhas assadas com recheios internacionais fazem sucesso em Vitória

Já imaginou sair para comer coxinha e encontrar nos recheios comidas de diversos países? Essa é a proposta da Gulover Coxinhas, a primeira franquia de coxinhas internacionalizadas do mundo, localizada no Bairro Praia do Canto, em Vitória.

A ideia é dos empresários capixabas Walter Barcelos e Bruno Malbar, e tem o intuito de produzir pratos mais saudáveis e com um sabor mais variado.

Como se já não bastasse os recheios “diferentões” do salgado, as coxinhas são assadas. Oferecendo coxinhas internacionalizadas, fit e veganas.

A variação de pratos é grande, tendo inspiração nos países da África do Sul (Vegana), Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, BrasilFit, Espanha, Estados Unidos da América, França, Irlanda, Itália, Japão, México, Uruguay, Nova Zelândia, Portugal e Suíça (Vegana), o tipo de massa e recheio muda de acordo com a região escolhida, como a coxinha BrasilFit, composta de frango, creme de ricota lite e um toque especial da casa, levando zero de massa.

O Guluver fica localizado no Bairro Praia do Canto, Rua Elesbão Linhares, nº 15, no Shopping Day by Day, loja 17, e também faz entrega pelo telefone (27) 3025-1323 ou pelo site www.gulover.com.br/

