Agenda Cultural: Ferrugem, Guilherme & Santiago e Imaginasamba agitam o fim de semana

Os capixabas ainda vão curtir Alemão do Forro, Breno & Lucas, Glauco e muitos eventos imperdíveis. Confira a agenda completa

O fim de semana começa repleto de eventos imperdíveis! Nesta sexta feira (05) acontece o show da dupla Guilherme & Santiago, a festa “Tô Problema” no Empório Royal Club, em Cariacica, e o badalado Pagode da Fazendinha.

No sábado, ocorre o aguardado show de Ferrugem e ImaginaSamba, o “Bailinho da Nova Clube”, com shows de Glauco, Nandinho & Negobam, DJ Jean Du PCB e Breno e Lucas, e o pagodinho do Terraço Rosário. Mas se prefere curtir um evento sertanejo opções não faltam. Tem baladinha no Wood’s Vitória e no Degusta Country, em Cariacica.

Mas se prefere uma mistura de estilos, tem a tradicional balada da Swingers, com Breno e Bernardo + Baile Beats. E a Banda Comichão promete não deixar ninguém parado no Empório Royal Club. Também no sábado, o Clube Arci recebe Alemão do Forró, um dos maiores nomes do gênero no Brasil.

Para fechar o domingão, tem pagode e samba da melhor qualidade na Domingueira do Eskolacho, o evento Esbórnia Chic do Villa Bohemia e o tradicional rock da tarde do Barrerito Chopperia, em Cariacica.

E que tal ficar por dentro das principais programações da Grande Vitória? Então não deixe de conferir o Blog Na Balada! .Prefere cinema? Veja as estreias que agitam as telonas.

Confira a agenda completa!

Sexta-Feira (05)

Guilherme & Santiago

Local: Steffen Centro de Eventos

Horário: 21h

Endereço: Rodovia ES 010, km 4 – Jardim Limoeiro, Serra

Informações: 3338-3009/ 98132-3232

Empório Royal Club – Tô Problema

Atrações: Breno & Lucas, Baile do GG

Horário: 23h

Endereço: AV. Espírito Santo, Jardim América, Cariacica

Informações: 99822-3400

Tequiloka – Swingers

Atrações: Mikaely Lahass, Luiz Lemos, Baile do GG, Thales Gonzales

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

Sexta Retrô – Terraço Rosário

Atrações: Samba Retrô, CoisaNossa, Buiu

Horário: 23h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 3022-6886

Pagode da Fazendinha

Atrações: Samba Jr., Cimar Santos e Banda e Freelance

Horário: 22h00

Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, Vitória

Informações: 99930-0312

Wood’s Vitória

Atrações: Pedro Mendes e Manoel + Leonan Marcondes

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Degusta

Atrações: Richard Viana

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 3286-1386/ 99590-5869

Usina Club – Sexta da Apertadinha

Atrações: Estevão Duarte, Baile do GG e DJ Charles Andrade

Horário: 22h

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra

Doca 183 – Fabrício Miyakawa

Horário: 20h

Endereço: R. Gama Rosa, 183 – Centro, Vitória

Informações: 99773-2857

Festa da Árvore- Villa Bohemia

Atrações:Marcus e Michel, Marroger DJ, Jongo, DJ Jean Du PCB

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Barrerito Chopperia

Atração: Rian e Rodrigo

Horário: 22h00

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Sábado (06)

Ferrugem e ImaginaSamba – Matrix Music Hall

Horário: 22h

Endereço: Campo Grande, Cariacica

Informações: 3336-4776

​ Bailinho da Nova Clube

Atrações: Glauco, Nandinho & Negobam, DJ Jean Du PCB, Breno e Lucas

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6886

Botequim do Opção: Terraço Rosário

Horário: 16h00

Cerveja Liberada das 16h às 17h

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Swingers

Atração: Breno e Bernardo, Baile Beats, DJ Thales Gonzales

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

Wood’s Vitória

Atrações: Eder e Allan + Claudio Ponttes

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Terraço Rosário

Atrações: Sem Limites, D´Bem Com a Vida

Horário: 22h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Empório Royal Club

Atrações:Comichão, DJ Flavinho

Horário: 23h

Endereço: AV. Espírito Santo, Jardim América, Cariacica

Informações: 99822-3400

Alemão do Forró

Local: Clube Arci

Horário: 22h

Endereço: Pça. Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha

Informações: 3229-2352

Cenarium Lounge Bar

Atrações: Samba Lounge, Thiago Meireles, DJ Novinho

Horário: 19h00

Endereço:R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-0052

Degusta

Atrações: Rodrigo Balla

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 3286-1386/ 99590-5869

Usina Club

Atrações: Breno e Lucas + DJ Charles Andrade + DJ LC do TB

Horário: 22h

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra

Doca 183 – Sheep and the Mouse

Horário: 20h

Endereço: R. Gama Rosa, 183 – Centro, Vitória

Informações: 99773-2857

Baú de Vinil

Local: Bar Santeria

Horário: 20h

Endereço: Av. Des. Demerval Lyrio, Mata da Praia, Vitória

Informações: 2142-9594

Domingo (07)

Domingueira do Eskolacho

Atrações: D´Bem com a Vida, Leq Samba

Horário: 22h

Endereço: Rua Manoel Liberato,22, Andorinhas

Informações: 99802-0773

*Open Bar de Vodka+energético até 00hs

Villa Bohemia – Esbórnia Chic

Atrações: SambaDm, MC Neguinho, MC RD

Horário: 19h

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Barrerito – Rock da Tarde

Atrações: Breno e Bernardo, SambaDm, DJ Rabanada

Horário: 14h00

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Folha Vitória.