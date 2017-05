Infraero busca parceiros para investir no novo terminal de passageiros de Vitória

A Infraero realiza nesta sexta-feira (5) a 8ª edição do Voo de Negócios, que desta vez receberá os empresários interessados em investir no novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória/Eurico de Aguiar Salles. O objetivo é dialogar com o mercado para buscar parcerias e mapear o aproveitamento comercial que as novas instalações oferecerão aos passageiros e usuários na capital capixaba.

Ao todo, serão 2,7 mil m² que poderão ser ocupados por estabelecimentos de serviços, alimentação e varejo, além dos órgãos públicos relacionados ao aeroporto. “Nossa estratégia é dialogar com os empresários e o mercado para definirmos o melhor mix comercial a ser oferecido aos passageiros, usuários e comunidades vizinhas ao aeroporto”, afirma o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira

Como atrativo, o Aeroporto de Vitória apresenta seu resultado de negócios. Em 2016, o terminal atual faturou R$ 25,4 milhões com suas lojas, que hoje dispõem de 952 m². “Numa estrutura maior e mais moderna, a tendência é que tenhamos um faturamento maior, tanto para os empresários parceiros quanto para a Infraero”, avalia o diretor Comercial e de Soluções Logísticas, José Cassiano Ferreira Filho.

Além do terminal

Outro foco a ser explorado é a ocupação das áreas externas, onde os empreendedores poderão desenvolver negócios como hotéis, postos de combustíveis, locadoras de veículos, home-center, postos de abastecimento de aeronaves, entre outros. “O Aeroporto de Vitória conta com aproximadamente 350 mil m² de espaços que podem ser ocupados por atividades que atendam passageiros ou operadores de aeronaves”, explica o superintendente do terminal, Afrânio Mar.

A Infraero oferece ao mercado uma ferramenta aos interessados em investir nos aeroportos. Por meio endereço www.negociosaeroportuarios.com, os empreendedores podem estabelecer uma troca de informações para construir uma prospecção comercial mais apurada, sinalizando para Infraero quais são as demandas do mercado, além de poder conhecer as possibilidades oferecidas pela empresa em seus aeroportos.

São duas modalidades de contratação:

Com processo licitatório:

• Concessão de uso de área sem investimento : dentro dos terminais de passageiros (varejo, alimentação, mídia e serviços) e áreas externas (Complexos Logísticos), com prazos de até 120 meses.

• Concessão de uso de área com investimento : nas áreas externas (hotel, centro de convenções, complexos logísticos, home centers e supermercados), com prazos de até 300 meses.

Com processo de credenciamento, dispensa ou inexigibilidade de licitação:

• Ações eventuais, promocionais e publicidade: atividades de experimentação, degustação, lançamento ou exposição de produtos e serviços, com prazos de até 06 (seis) meses.

SERVIÇO

Voo de Negócios – Vitória

Local: Hangar BR Aviation – Av. Fernando Ferrari, 3800

Credenciamento: 9h

Abertura do evento: 10h

