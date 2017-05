Secretária de educação é alvo de operação que investiga fraudes em documentos no ES

Participam da operação, além da Promotoria de Justiça de Nova Venécia, 12 policiais militares. O material apreendido será encaminhado para a Promotoria de Justiça para análise

A Secretária Municipal de Educação, Risonete Maria Oliveira, a Servidora Pública Maria Auzilia Contarato Gomes, e Reginaldo Dionísio da Paz estão sendo investigados na Operação Jezabel, que investiga supostos crimes de falsidade de documentos, que teriam sido praticados pela secretaria.

A investigação começou em dezembro de 2016, quando uma escola do município de Nova Venécia mudou de funcionamento. De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), isso prejudicou pais e alunos, que não teriam sido consultados sobre as mudanças.

Todo o material apreendido foi encaminhado para análise do Ministério Público.

Por meio de nota, a Prefeitura de Nova Venécia informou que ainda não teve acesso ao processo e, por isso, não tem como se manifestar. A administração municipal disse, ainda, que colabora com as investigações. A equipe da TV Vitória não conseguiu localizar as defesas do citados na denúncia.

Folha Vitória.