Bazar promete roupas, sapatos e acessórios de grandes marcas com até 90% de desconto

Roupas, sapatos e acessórios de marcas como Dudalina, Osklen, Schutz, Calvin Klein, Adidas, Hering, Reserva e outras grandes lojas e marcas capixabas com descontos de 90%. É o que promete grande bazar que será de 17 a 20 de maio no Pavilhão de Carapina.

São peças que estão nos estoques das lojas e marcas do Espírito Santo e precisam ser vendidas: bom para os comerciantes, melhor para o consumidor capixaba. Para os empresários será uma oportunidade de recuperar o período de crise da segurança que obrigou o comércio a fechar as portas por cerca de dez dias na Grande Vitória, em fevereiro.

O organizador do evento, Victor de Castro, promete uma edição especial, que já tem mais de 160 expositores confirmados. A última edição do bazar ‘Exagerado’, em novembro de 2016, atraiu mais de 80 mil pessoas. Comercialmente movimentou em média R$ 15 milhões, e o objetivo é superar esse montante.

“Nessa edição terá o “ESQUADRÃO DO PREÇO”, onde o cliente vai informar para a produção do EXAGERADO sobre algum produto que não tiver desconto, e juntos irão conferir e falar com o lojista. Pois o EXAGERADO é ter preço melhor que na loja”, afirmou o organizador.

Para agradar o público, não só lojas e ofertas de primeira, mas uma ambientação especial. A cenografia do evento será temática de jogos que fizeram sucesso nos anos 80/90. No local haverá, ainda, uma mistura de arte, moda, conceito, música, comida (com foods trucks) e recreação infantil.

Algumas marcas que já estão confirmadas: Dudalina, Osklen, Schutz, Calvin Klein, Adidas, Hering, Reserva lojas do Estado como, Closet Collection, Riviera Store, CS Brand, Seja Origens, lingeries, moda praia, fit da Duzani, This is My, Praia Brasil, Isla Vix

Riviera Store:

Short de R$159 por R$49,00 e Blusa de R$149 por R$44

Vestido curto: De R$299 por R$89

Vestido longo: R$549 por R$164

CS Brand:

Vestido longo florido Oh, Boy de R$ 498 por R$249.

Saia longa de R$129,90 por R$ 70 e t-shirt de R$ 79,90 por R$49,90.

Short Oh,Boy florido de R$ 248 por R$124 e t-shirt R$79,90 por R$49,90.

Barguem

Sandália de R$379,90 por R$189,95

Seja Origens

Bermuda: R$189,90 por R$80

T shirt: R$99,90 por R$ 45

Adoro Moda&Arte

Vestilo longo da My Place de R$329,90 por R$99,90

Carol Maria Bolsas

Mochila de R$363 por R$169

Bolsa de R$327,80 por R$149

Hering

Camisetas de R$29,99 por R$10

Praia Brasil

Camisetas de R$ 89 por R$39,90

Bermudas de R$189 por R$89,90

Cajuera

Biquíni de R$195 por R$97,50

Dare Multimarcas

Camisa manga longa Calvin Klein de R$179 por R$89,50

Duzani Vitória

Camisolas de R$204 por R$102

Isla Vix

Regata de R$79,00 por R$25,00

Mela Melão Biquínis

Biquíni de R$130 por R$ 59

Bebê Estilo

Camisa infantil Calvin Klein de R$98,90 por R$49

Serviço:

EXAGERADO – Moda, Preço, Música e Comida

17 a 20 de maio (quarta a sábado) – das 10h às 22h

Local: Pavilhão de Carapina.

Entrada gratuita

Estacionamento do Pavilhão: Valor R$ 10,00

Todos stands aceitam cartão de crédito.

Organização: Alfaiataria de Ideias.

