Cachorro impede novo ataque do ‘Homem-Aranha’ de Jardim da Penha

Invasão aconteceu na residência de uma professora de educação física, na madrugada do último sábado. Com medo de ser pego, o ladrão fugiu levando apenas uma carteira

Mais uma família foi vítima do chamado “Homem-Aranha”, conhecido por escalar prédios e invadir apartamentos em Jardim da Penha, Vitória, na calada da noite. Dessa vez, a invasão aconteceu na residência de uma professora de educação física, na madrugada do último sábado (08).

O criminoso saiu do apartamento levando apenas uma carteira, que estava dentro de uma bolsa. Isso porque Tico, um cão da raça Lhasa Apso, percebeu a presença do criminoso e começou a latir. Com medo de ser pego, ele fugiu sem levar mais nada, mesmo havendo no local uma mesa com vários aparelhos eletrônicos.

A professora que teve a residência invadida conta que estava com com a filha, o marido e a mãe dentro do apartamento, que fica no terceiro andar de um edifício em Jardim da Penha, quando o bandido subiu por fora do prédio e entrou pela varanda da sala, procurando por objetos de valor.

Enquanto o cachorro latia, a família ficou sem reação. A dona da residência conta que ficou parada na porta dos quartos e, só depois que o barulho parou e ela se sentiu segura, a vítima teve coragem de circular pelo apartamento. Ela notou que havia marcas de pés pelo chão do imóvel.

“Ele levou o que a gente tem de mais importante, que é a tranquilidade do nosso lar. E a gente não tem mais. A gente se tranca dentro de casa para ficar seguro”, lamentou a professora.

Outro crime

No final do mês passado, outro apartamento em Jardim da Penha foi invadido, do mesmo jeito. O bandido escalou o prédio por fora, até o terceiro andar, furtou aparelhos eletrônicos e fugiu sem que ninguém acordasse.

Nas redes sociais, publicações desta semana indicam que crimes semelhantes estão sendo registrados em Jardim Camburi. Dois moradores da região escreveram que foram vitimas de invasões.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os dois casos registrados em Jardim da Penha estão sob investigação do Distrito de Polícia de Goiabeiras e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode colaborar, fazendo denúncia através do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Folha Vitória.