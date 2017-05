Os acessórios viram protagonistas nas produções outono/inverno 2017

Um dos hits do verão, o metalizado segue em alta no inverno e é um dos destaques da nova coleção da Balangandã. A tendência aparece forte em bolsas, tanto no dourado como no prateado, e promete dar brilho às produções mais sóbrias da estação. A proposta hi-lo, misturando peças sofisticadas com outras mais básicas, garante um visual despojado e fashion.

Outra tendência para a estação são os colares que prometem ser os acessórios queridinhos do inverno. Para as produções mais sóbrias, a dica é apostar em opções máxi ou em vários colares com comprimentos diferentes. Um dos destaques da coleção outono-inverno da marca, são as peças da designer Heliana Lages, confeccionadas artesanalmente, como uma renda tecida em fio de metal. O resultado é um acessório leve e exclusivo.

“Nesta estação os acessórios aparecem para chamar a atenção. Dificilmente poderá passar despercebida. Muitas sobreposições de colares e com um ar de rebeldia e aventureira”, afirma Daniele Garcia, empresária e proprietária da Balangandã.

