5 coisas que você precisa saber sobre a Zumba

O criador da modalidade, Beto Perez, conversou com exclusividade com BOA FORMA em sua passagem pelo Brasil e conta mais detalhes sobre a dança fitness

Está difícil acordar cedo para ir à academia? Pense em incluir alternativas fitness mais divertidas – a Zumba, por exemplo – na sua rotina. A modalidade de dança gasta cerca de 250 calorias em apenas 30 minutos e ajuda a tonificar pernas e abdômen. BOA FORMA conversou com o colombiano criador da Zumba, Beto Perez, que esteve no Brasil para a Fitness Brasil, feira do setor que aconteceu em Santos (SP), entre dos dias 29 de abril e 1º de maio. Descubra, abaixo, cinco informações que você não sabia sobre a aula que é sucesso por aqui.

1. Ela surgiu sem querer

“Em 1986, já era professor de ginástica e, um dia, só tinha uma fita-cassete com músicas gravadas da rádio para dar a aula – nada de acessórios! Como também tenho a formação de bailarino, improvisei por uma hora com coreografias de dança. Deu certo! As pessoas adoraram e eu decidi combinar as duas técnicas (de fitness e dança) para criar uma nova modalidade.”

2. Complementa o treino de corrida

“A Zumba aciona músculos que não são trabalhados em outros esportes. A corrida, por exemplo, tem sempre o mesmo movimento para a frente. Já as coreografias acabam exigindo outras áreas, como os oblíquos e os músculos laterais.”

3. Suas coreografias são iguais nos 185 países

“Usamos músicas internacionais, da latina ao pop americano. Por ser bem globalizada, as coreografias são iguais nos 185 países em que a Zumba está presente. Japoneses, turcos e brasileiros dançam de forma bem parecida, com pequenas mudanças de acordo com o estilo de cada nacionalidade.”

4. É para todo mundo

“Cada pessoa pode adaptar as coreografias ao seu próprio ritmo e capacidades. Se quiser gastar calorias extras, basta colocar mais intensidade nos movimentos e mexer os braços e as pernas com mais força e entusiasmo.”

5. Tem uma versão alternativa – e mais power!

“Criamos a Strong by Zumba para as pessoas que querem um treino mais forte e difícil, com agachamentos, chutes e abdominais. Apesar de os movimentos serem coordenados com as batidas das músicas, ela não chega a ser uma dança. As sequências queimam mais calorias e tonificam o corpo de um jeito rápido.”

Por Boa Forma.