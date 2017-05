Ben Affleck se muda da casa que dividia com a família após divórcio

O casal de astros de Hollywood está separado desde junho de 2015, mas pelo bem dos três filhos que têm juntos, eles continuavam morando sob o mesmo teto – bom, quase

Parece que Ben Affleck e Jennifer Garner decidiram, realmente, seguir suas vidas por caminhos separados. Cerca de um mês após darem entrada na papelada do divórcio, agora, a revista People informa que Ben se mudou da casa da família.

O casal de astros de Hollywood está separado desde junho de 2015, mas pelo bem dos três filhos que têm juntos, eles continuavam morando sob o mesmo teto – bom, quase. Enquanto Jen e as crianças moravam na casa principal, Ben ficava na casa de hóspedes.

Mas, no final de semana de 6 e 7 de maio, caminhões de mudança foram vistos na frente da mansão que eles dividiam em Hollywood, e, de acordo com uma fonte, Violet, Seraphine e Samuel, de 11, 8 e 5 anos de idade, já até conheceram a nova casa do pai.

– A casa da família vai ficar para Jen e as crianças agora, Ben não vai ter mais nada lá. Ele está se mudando para perto, e está tudo de acordo com os planos que eles sempre mostraram: fazer o que é melhor para as crianças.

Folha Vitória.