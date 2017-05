Casa ganha novo layout e estilo inspirado na região da Toscana

Transformação na área de subsolo, pátio e a inclusão de um novo terraço criaram nova dinâmica de uso à morada

Uma sensação de casa nova, porém no endereço em que a família vive há muitos anos e criou suas melhores histórias. Ao passar por uma reforma estrutural e estética, esta morada em Porto Alegre ganhou ainda doses de memórias afetivas cultivadas pelos moradores, apaixonados pela região da Toscana, na Itália.

Com projeto do escritório Rhaja Arquitetura, do arquiteto Rubens Camargo e da engenheira civil Andrea Alfonsin, a obra foi um quebra-cabeças de inspirações e referências, que interpretaram as cores, texturas e formas do lugar desejado a partir de materiais e soluções contemporâneas.

– Todo o profissional tem um repertório de técnicas e busca conciliar o gosto do cliente, que nesse caso viajou muito para a Toscana, e trazer todo esse briefing para uma realidade construtiva e econômica – explica Rubens.

Antes muito compartimentada, a área social contígua ao pátio era, conforme os profissionais, um “local acanhado”. No subsolo, a grande intervenção não esconde sua nova estrutura: as vigas estruturais necessárias após a integração, com aparência de aço corten (enferrujado) estão expostas. Nos pilares, a pedra miracema faz um diálogo com a nova fachada, revestida com o mesmo material. Também na área externa, dois estudos ganham uma atenção especial de Rubens e Andrea.

O primeiro deles é o desenho da nova escada. Chamada de leque, uma matemática espanhola, conforme o arquiteto, traz os degraus de basalto e os corrimões de ferro.

– Neste desenho, utilizamos elementos antigos e os simplificamos – conta o arquiteto. A segunda ideia veio da solicitação de não perder a vista para o bairro, mas, ao mesmo tempo, ter privacidade. Com traços retos e menos alusão ao estilo toscano, a grade não compete com a arquitetura da casa e os volumes do paisagismo:

– Embora marcante, não agride a nova estética da casa.

União de forças

Na foto acima, ao fundo à esquerda, um recanto que hoje é espaço para jogos fazia parte de uma garagem (que agora está reduzida). Com os ambientes integrados, a força visual da cerâmica Ceusa com impressão que remete às madeiras rústicas foi valorizada

Escolhas de efeito

O grande painel de pinho de riga atrás da TV são lâminas finas, feitas especialmente para o projeto. A lareira de ferro tem como fundo a pedra miracema, a mesma da fachada.

Releitura contemporânea

O desenho dos armários remete à cozinhas antigas, com pintura em laca. Nas paredes, as cerâmicas brancas da linha Liverpool são o toque de tendência. Para os tampos, foi eleito o granito Red Dragon, que compõe com a madeira estrutural do teto.

Uso o ano todo

A piscina ganhou novas pastilhas e teve azulejos substituídos. Mas o grande diferencial hoje fica por conta do deque motorizado de madeira eucalipto autoclavado, que permite um fechamento total da área e um uso mais otimizado do pátio em épocas que a piscina não é o foco da diversão.

Por Clicrbs.