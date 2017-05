Para estar situação tranquila, família padrão capixaba deveria ter renda de R$3 mil

A renda mínima ideal para atender às necessidades básicas de uma família capixaba padrão composta por dois adultos e duas crianças seria R$ 3.207,52. Foi o que apontou um estudo realizado no mês de abril pelo alunos de uma faculdade particular de Vitória. No Espírito Santo, com base nos dados coletados do IBGE – PNAD (2001-2009) ajustados para dezembro do ano passado, em torno de 45% das famílias capixabas não possuem renda igual ou superior ao cálculo estimado pela pesquisa.

No mês de abril a cesta básica capixaba chegou a custar em média R$ 391,85. De acordo com os resultados do estudo, coordenador pelo professor Paulo Cezar Ribeiro, os custos para o sustento esta família foram discriminados em dez itens:

ALIMENTAÇÃO: O trabalhador capixaba precisaria gastar em média R$ 1.175,55 (36,6% da renda) para custear os alimentos necessários para o sustento de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças), levando em consideração os itens da cesta básica nacional definidas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), sendo os produtos de marcas mais baratas.

HABITAÇÃO: este, incluindo locação, condomínio, impostos e etc, é o 2º item de maior peso, o valor médio estimado pela pesquisa foi de R$ 701,02, equivalente a 21,9% da renda familiar.

TRANSPORTE: seja individual ou coletivo, este é o 3º item de maior peso, o gasto médio previsto foi de R$ 424,84, equivalente a 13,2% da renda familiar.

SAÚDE: Com o item saúde (assistência médica e medicamentos), 4º item de maior peso, o valor médio estimado foi de R$ 385,29, equivalente a 12,0% da renda familiar.

DESPESAS PESSOAIS: Para o item despesas pessoais (higiene, beleza, acessórios, etc.), 5º item de maior peso, o gasto médio estipulado foi de R$ 160,59, equivalente a 5,1% da renda familiar.

EDUCAÇÃO E LEITURA: Com o item educação e leitura, 6º item de maior peso, o valor médio estimado pela pesquisa foi de R$ 158,51, equivalente a 4,9% da renda familiar.

EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS: Para o item equipamentos domésticos (eletrodomésticos, móveis, utensílios, etc.), 7º item de maior peso, o gasto médio estipulado foi de R$ 65,42, equivalente a 2,0% da renda familiar.

VESTUÁRIO: Com o item vestuário (roupas e calçados), 8º item de maior peso, o gasto médio mensal estipulado foi de R$ 64,56, equivalente a 2% da renda familiar.

DESPESAS DIVERSAS: Com o item despesas diversas (animais e comunicação),9º item de maior peso, o custo médio estimado foi de R$ 46,06.

RECREAÇÃO: Com o item recreação, 10º item de maior peso, o custo médio estimado foi de R$ 25,68.

ESHOJE.