Princípio de incêndio assusta pessoas em praça de alimento do Shopping Vitória

Um princípio de incêndio no restaurante “Coração Mineiro”, na praça de alimentação do Shopping Vitória assustou clientes e funcionários. O incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (9). Vídeos que circulam na internet mostram a fumaça saindo do restaurante.

Segundo o próprio centro de compras, o princípio de incêndio ocorreu em uma fritadeira do restaurante. A assessoria do shopping informou que uma equipe da Brigada de Incêndio do centro de compras foi acionada, resolvendo o problema.

ninguém ficou ferido o o Shopping Vitória não precisou alterar o funcionamento.

