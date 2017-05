Instituto abre processo seletivo para ensino médio e superior no Espírito Santo

As inscrições para a participação do processo seletivo deverão ser efetuadas no site do SENAR Brasil, no período de 08 a 22 de maio de 2017, com encerramento às 18 horas

O Instituto CNA – ICNA divulgou a abertura das inscrições para ‘Processo Seletivo de Pessoal’ de 11 profissionais para trabalhar no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/Administração Regional Espírito Santo (SENAR-ES).

Os candidatos poderão concorrer às vagas de Analista Classe I Nível 1 em Comunicação, Técnico Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) – Supervisor, Contador, Financeiro, Arrecadação, Agente Sindical, Técnico Regional, e Tecnologia da Informação (TI), para nível superior, e às vagas de Secretária, Compras e Estoque, para nível médio..

Antes de fazer a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, e que está de acordo como os princípios do mesmo. As informações sobre o processo seletivo, cargo, ocupação, requisitos e salário podem ser consultadas no site, no Edital 004/2017.

Folha Vitória