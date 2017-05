Maio Amarelo quer reduzir acidentes no trânsito em Aracruz

A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (Setrans) apoia o Movimento Maio Amarelo realizado pelo DETRAN/ES, a fim de reduzir os índices de acidentes de trânsito e conscientizar os condutores do município.

De acordo com o Diretor-Geral do DETRAN/ES, Romeu Scheibe Neto, o objetivo de chamar a atenção do poder público, da sociedade civil e iniciativa privada, sobre os altos índices de mortos e feridos no trânsito, tem sido amplamente alcançado. “A proposta do movimento foi entendida e abraçada por crianças, jovens, adulto, idosos e também por empresas, entidades, governos e muitas pessoas que, simplesmente, entenderam que a responsabilidade por um trânsito mais seguro depende de todos”.

Desde de maio de 2016 o DETRAN/ES vem desenvolvendo junto ao Movimento Maio Amarelo, o programa “Movimento Rua Coletiva”, também com a finalidade de reduzir os índices de acidentes por meio de ações coordenadas de educação e aplicação da legislação.

O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA, Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito.

O prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, fala da importância de apoiar este movimento. “O Maio Amarelo é uma iniciativa para conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres durante todo o mês, e também mostrar que é possível conviver em harmonia em ruas e rodovias. São muitas vítimas possíveis de diminuir. Hoje, 90% dos acidentes têm como fator preponderante as falhas humanas, por isso a campanha da escolha faz a diferença”.