Agenda Cultural: Double You, MC Kekel e DJ Yago Gomes prometem agitar o fim de semana

Os capixabas ainda vão curtir Renato da Rocinha, o espetáculo musical Mamonas, mais uma edição do Pacha Ibiza e a imperdível calourada MeDFest, que acontece no Ilha Shows

Quer saber a programação para o fim de semana? Então, prepare-se pois ela está repleta de eventos imperdíveis! Nesta sexta-feira (12) o cantor de funk MC Kekel faz shows na Swingers e na Empório Royal Club. Além disso, o pagodinho vai “correr solto” no Terraço Rosário e na Fazendinha.

Também acontece no Ilha Shows mais uma edição do Pacha Ibiza, uma das mais famosas marcas de entretenimento do mundo, com a presença de Taao Kross (Espanha), Vinee, Rod B, Nytron, Jess Benevides e Wildcap.

O Sábado (13) começa com o MedFest, a mais “bombadassa” calourada de medicina do Estado, que acontece às 15 horas, no Ilha Shows. Para agitar a galera, o evento conta com a presença do Bonde das Maravilhas, DJ Yago Gomes, Glauco, DJ Jean du PCB e Diego Brunelli.

Ainda no sábado tem show da banda Double You no Clube Arci, em Vila Velha. Sucesso nos anos 80, eles prometem uma “viagem ao passado” com as músicas “Looking At My Girl”, “Run To Me”, “She’s Beautiful” e “Who’s Fooling Who”. E o sabadão ainda tem MC Kekel na Nova Clube, Renato da Rocinha no Terraço Rosário e balada country no Empório Royal Clube, Degusta Country e Wood´s.

Para finalizar a agitação do fim de semana o domingão chega com a Domingueira do Eskolacho, o evento Esbórnia Chic no Villa Bohemia, o “Rock da Tarde” no Barrerito e o tradicional forró no Clube Arci.

Mas se prefere desfrutar da emoção de uma peça teatral, opções não faltam. Neste fim de semana chega a Vitória o premiado musical que conta a trajetória dos Mamonas Assassinas. Visto por mais de 70 mil pessoas em todo o Brasil, ele é escrito por Walter Daguerre e dirigido por José Possi Neto. Também vale a pena conhecer a programação do Aldeia Sesc Ilha do Mel 2017, mostra cultural com mais de 16 atrações.

Confira a agenda completa!

Sexta-Feira (12)

MC Kekel – Swingers

Atrações: MC Kekel, Marcus Michel, Baile do GG e Thales Gonzales

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

MC Kekel – Empório Royal Club

Atrações: MC Kekel, Baile da Família Classe A e Luiz Lemos

Horário: 22h

Endereço: AV. Espírito Santo, Jardim América, Cariacica

Informações: 99822-3400

Pacha Ibiza on Tour 2017 – Ilha Shows

Atrações:Taao Kross (Espanha), VINNE (DF), Rod B (RJ), Nytron (RJ), Jess Benevides (ES) e Wildcap (ES).

Horário: 23 Horas

Endereço: Alameda Ponta Formosa, 350 – Praia do Canto

Informações: 99997-0958

Ingressos: https://www.blueticket.com.br

Sexta Retrô – Terraço Rosário

Atrações: Samba Retrô, Estilo do Samba e Chopp Samba

Horário: 23h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 3022-6886

Pagode da Fazendinha

Atrações: Samba Junior, Leq Samba e Sem Limites

Horário: 22h00

Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, Vitória

Informações: 99930-0312

Degusta Country

Atrações: Alan Venturin

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 3286-1386/ 99590-5869

Wood’s Vitória

Atrações: João Felipe e Rafael + Rickson Maioli

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Festa do Sinal- UsinaClub

Atrações: Baile do GG, Estevão Duarte, Raphael Oliveira, Alex Salles

Horário: 22h

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra

Cenarium Lounge Bar

Atrações: Bero Costa, Flyp, Wanted Niggaz e Lúcio Merçon

Horário: 23h00

Endereço:R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-0052

Casa de Bamba

Atração: Trio Bem Bolado

Horário: 20h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Doca 183 – DJ Renato Vervloet

Horário: 20h

Endereço: R. Gama Rosa, 183 – Centro, Vitória

Informações: 99773-2857

Festa da Árvore- Villa Bohemia

Atrações:Marcos & Bruno, Jongo, MC Guiller,

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Duduzinho Ferreira – Matrix Music Hall

Atrações: Duduzinho Ferreira, Di Moraes, Edson Papo Furado, Ricardinho Oliveira, Andrinho

Horário: 22h

Endereço: Campo Grande, Cariacica

Informações: 3336-4776+

O Musical – Mamonas

Horário: 21 horas

Local:Teatro Universitário da Ufes

Informações: 3335-2953/ 3029-2765

Aldeia Sesc Ilha do Mel

Local:Centro Cultural Sesc Glória

Informações: 3232.4756

Sábado (13)

MedFest – Ilha Shows

Atrações: Bonde das Maravilhas, DJ Yago Gomes, Glauco, DJ Jean du PCB e Diego Brunelli

Horário: 15 Horas

Endereço: Alameda Ponta Formosa, 350 – Praia do Canto

***Evento com 6 horas de Open Bar

Ingressos: https://www.blueticket.com.br

​ MC Kekel – Nova Clube

Atrações: MC Kekel, DJ Jean Du PCB e Breno & Bernardo

Horário: 22h

Endereço: R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6886

Renato da Rocinha e Convidados – Terraço Rosário

Horário: 16h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

One Night in Hollywood

Atrações: Tomate, Sambadm, Jefinho Faraó, Dj Phill e Ivo Furtado

Local: Multiplace Mais

Horário: 22h

Endereço: Meaípe, Guarapari

Informações: (27) 3272-1565

Swingers

Atração: Pedro e Lucas, Filipe Ribeiro, Baile Beats e DJ Thales Gonzales

Horário: 22h

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 1297, Vitória

Informações: 99966-8649

Glauco- Empório Royal Club

Horário: 22h

Endereço: AV. Espírito Santo, Jardim América, Cariacica

Informações: 99822-3400

Degusta Country

Atração: Evandro e Raniery

Horário: 22h

Endereço: Av. Edgar Gonçalves, Campo Grande, Cariacica

Informações: 99590-5869

Terraço Rosário

Atrações: Garotos da Praia e Samba Junior

Horário: 22h00

Endereço: Rua Barão de Itapemirim 200,Centro, Vitória

Informações: 99777-1018

Wood’s Vitória

Atrações: Gustavo Mioto (SP) + Marcus e Bruno

Endereço: Av. Dante Michelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Villa Bohemia

Atrações:MC Kekel, Baile do GG, MC Guiller, Eder & Allan

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Casa de Bamba

Atrações: Raimundo Machado, Wellington Monteiro

Horário: 20h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Doca 183 – Amanita Flying Machine

Horário: 20h

Endereço: R. Gama Rosa, 183 – Centro, Vitória

Informações: 99773-2857

Baile do Toró – UsinaClub

Atrações: Lucas & Thiago, DJ Jean Du PCB, MC Neguinho do Itararé

Horário: 22h

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra

O Musical – Mamonas

Horário: 21 horas

Local:Teatro Universitário da Ufes

Informações: 3335-2953/ 3029-2765

Aldeia Sesc Ilha do Mel

Local:Centro Cultural Sesc Glória

Informações: 3232.4756

Domingo (14)

Domingueira do Eskolacho

Atrações: Samba Júnior e Samba Beach

Horário: 22h

Endereço: Rua Manoel Liberato,22, Andorinhas

Informações: 99802-0773

*Open Bar de Vodka+energético até 00hs

Villa Bohemia – Esbórnia Chic

Atrações: SambaDm, DJ Jean do PCB, DJ Márcio Santos,DJ Andreatta

Horário: 19h

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Barrerito – Rock da Tarde

Atrações: Breno e Bernardo, Jongo, Trio Mafuá e Renato Casanova

Horário: 14h00

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Cariacica

Informações: 99510-6969

Domingueira do Forró

Atrações: Edinho, Luar do Sertão, Sabor de Mel

Local: Clube Arci

Horário: 22h

Endereço: Pça. Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha

Informações: 3229-2352

O Musical – Mamonas

Horário: 18 horas

Local:Teatro Universitário da Ufes

Informações: 3335-2953/ 3029-2765

Aldeia Sesc Ilha do Mel

Local:Centro Cultural Sesc Glória

Informações: 3232.4756

Folha Vitória.