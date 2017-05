Água alcalina é segredo para desintoxicação e qualidade de vida

Não se pode pensar em cuidar da saúde e ter qualidade de vida sem reavaliar os componentes da água que consumimos, já que esta compõe até 70% do organismo humano. No entanto, a média do pH encontrado na água convencional é de 5 a 6, considerado ácido ou, no máximo, neutro e pobre em minerais. Este pH deixa de preservar importantes nutrientes da água, que são essenciais para a prevenção de doenças e para manter o corpo saudável e hidratado.

Com um novo conceito de água, um avançado sistema filtra e alcaliniza, elevando seu pH para o nível entre 8,0 e 10,0 e a torna antioxidante, com alto poder de hidratação e rica em minerais essenciais como o magnésio.

A nutricionista Roberta Larica destaca que, uma dieta mais alcalina, com alimentos verdes e saudáveis junto à água com tratamento especial (rica em potássio, antioxidantes, cálcio e magnésio) favorece o metabolismo, aumenta capacidade do corpo em eliminar toxinas, melhora saúde óssea e previne diversas doenças, como osteoporose, colesterol alto, esteatose, pedra nos rins e até o câncer, além de contribuir para o emagrecimento e manter pele e cabelos lindos, devido ao seu alto poder de hidratação.

“A alimentação atual, rica em alimentos industrializados, refrigerantes, açúcar, carnes vermelhas, embutidos, queijos processados e farinha branca deixa nosso organismo mais ácido e inflamado, o que gera uma sobrecarga para manter o equilíbrio do pH do sangue, além do maior risco no desenvolvimento de doenças. A água alcalina ionizada se destaca como perfeita para o consumo. Seu pH varia entre 8 e 10, sendo capaz de combater a hiperacidez do corpo, a melhorar o sistema imunológico e uma série de outros benefícios”, explicou.

O médico nutrólogo e cardiologista Lair Ribeiro também atesta os benefícios da água alcalina. “O efeito da água alcalina no organismo é quase que imediato, com uma média de três semanas para começar a aparecer as mudanças. Você começa a dormir melhor, a emagrecer, tem menos confusão mental, melhora a vista e a atenção e o processamento cerebral aumenta. Os pacientes também começam a transpirar e urinar mais, o que é normal, são reflexos da desintoxicação do corpo”, explicou.

Quem traz à tona o conceito de água alcalina para o mercado capixaba é a Acqualive, empresa de Natal (RN), que tem uma franquia na Praia da Costa, em Vila Velha, e inaugura mais uma loja em Jardim Camburi, Vitória. “Nós estamos muito felizes em popularizar e conscientizar as pessoas quanto à importância do consumo da água alcalina. Temos filtros que transformam a água comum em alcalina ionizada por meio de elementos filtrantes que devem ser trocados periodicamente e também a água Solo, naturalmente alcalina de pH 10,16. Os benefícios são notáveis e todos estão convidados a conhecer essa importante ferramenta na busca de saúde e bem estar”, ressaltou o sócio-proprietário da franquia da Acqualive ES, Henrique Pin.

