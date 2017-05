Cuidados com o sol devem ser tomados o ano inteiro

No verão, a preocupação com os efeitos do sol sobre a pele aumenta. As pessoas ficam mais atentas ao uso do protetor solar e as campanhas que alertam para os riscos da exposição excessiva ao sol, que pode causar queimaduras e favorecer o desenvolvimento de tumores, se intensificam.

Mas, e depois? A dermatologista Aline Cabral orienta que os cuidados devem continuar mesmo com o fim da estação.

“Usar filtro solar todos os dias, tomar sol preferencialmente antes das 10h e depois das 16h, proteger a cabeça e os olhos com boné e óculos escuros e optar por roupas que cubram braços, pernas e colo são indicações para todas as épocas do ano”, explica a médica.

Debaixo do sol

Há quem deixe de passar o protetor quando o céu está nublado ou ao se abrigar debaixo de alguma sombra, o que é um erro, segundo a médica. E tem mais: ele deve ser reaplicado a cada duas horas. De acordo com a rádio-oncologista Anne Karina Kiister Leon, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), a recomendação vale principalmente para as pessoas que trabalham sob o efeito direto do sol, como vendedores ambulantes, garis e salva-vidas.

“Elas estão mais vulneráveis ao câncer de pele, porque é a exposição prolongada aos raios ultravioletas, mais intensos entre as 10h e as 16h, que propicia o surgimento da doença”, informa.

Assim, quem é muito branco ou tem várias pintas e manchas no corpo deve preferir fatores de proteção solar (FPS) 50 ou 60. Já as pessoas de pele mais escura podem usar produto com FPS 15 ou 30. E, no caso de crianças com mais de 6 meses de idade, a melhor opção é aderir às fórmulas desenvolvidas especialmente para elas, pois causam menos alergias.

O câncer de pele

É o mais frequente no Brasil (30% do total) e se apresenta sob duas formas: o melanoma e o não melanoma, sendo este o de maior ocorrência e com grande chance de cura quando descoberto precocemente. Já o melanoma, embora seja detectado em cerca de 3% dos pacientes, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), apresenta alta possibilidade de metástase, daí a sua gravidade.

Dicas de proteção

– Evite a exposição excessiva ao sol entre as 10h e as 16h;

– Use protetor solar diariamente, de acordo com o seu tom de pele, e o reaplique a cada duas horas;

– Proteja a cabeça e os olhos com boné e óculos escuros;

– Prefira roupas mais compridas, mesmo no verão.

