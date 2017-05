Homem vai a concessionária de Guarapari fazer test-drive e leva carro para casa

“Ele foi como se fosse cliente e no meio do caminho do test drive levou o veículo para o endereço que supostamente é a residência dele”, disse o delegado

Um carro da marca Audi, avaliado em mais de R$ 100 mil, foi levado de uma concessionária de Guarapari por um cliente que não quis devolver o carro após realizar um test-drive. O curioso caso aconteceu na última sexta-feira (12).

De acordo com o delegado Felix Meira de Carvalho Júnior , da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo), “ele foi como se fosse cliente e no meio do caminho do test drive levou o veículo para o endereço que supostamente é a residência dele, mas isso vai ser apurado com a investigação”.

Após deixar o carro na sua própria casa, o homem voltou a concessionária em outro carro para levar o funcionário que o acompanhava durante o test-drive.

“O rapaz não ficou retido no sentido de sequestro, foi só esse tempo para retornar com ele na concessionária. No momento em que eles chegaram na concessionária estava o pessoal da loja, houve uma discussão e ele conseguiu se evadir”, revelou o delegado.

Explicação

A advogada do homem que levou o carro da concessionária foi a delegacia tentar explicar o caso. Segundo ela, o homem já foi dono do carro levado.

“A versão apresentada pela advogada é que ele vendeu o carro para uma pessoa que passou uns cheques que estavam sem fundo. Ele assinou o contrato de compra e venda, por isso, o carro está regularmente sendo transferido. A pessoa que ele vendeu e deu os cheques sem fundos era o real proprietário, mas não pagou pelo bem. Ele se achou no direito de ir lá e pegar o carro de volta. Mas não é assim que funciona, a coisa tem que seguir seu ritmo normal. Ele se apropriou de um bem que teoricamente seria dele, mas não é mais”, finalizou o delegado.

Com informações do Portal 27.

