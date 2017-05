Laços eternos: tatuagens para marcar sentimentos verdadeiros

Amor entre mãe e filho é incondicional. E alguns deles fazem questão de eternizar esse amor em forma de tatuagem. Normalmente, tatuagens com nome de pessoas e outras homenagens podem ser uma grande furada. Mas uma coisa é certa: se a homenageada for a mãe ou o filho (a), não tem erro. Marcar na pele esse amor incondicional pode ser uma bela forma de eternizar essa relação e admiração.

Frases, nomes, desenhos ou mesmo uma foto se transformam em um presente marcante. “Costumo dizer que as tatuagens têm poder e magia própria. Por isso esse tipo de desenho significa a união eterna e representa a ligação entre mãe e filha de corpo e alma”, afirma a tatuadora Kessy Borges.

E não é só filho que registra o sentimento em forma de tatuagem. Muitas mães fazem questão de também externar o amor que sentem pelos filhos. De acordo com a tatuadora, o número de mães que optam por fazer uma tatuagem para os filhos vem crescendo significativamente. “Algumas vezes mãe e filho saem o estúdio com o mesmo desenho. É emocionante ver o brilho no olhar dessas mães ao verem o resultado”.

Não pense que isso é coisa apenas para as jovens mamães. “Muitas senhoras vem acompanhando os filhos e saem do estúdio com sua primeira tatuagem”, afirma Kessy.

