Sine oferece mais de 90 vagas de emprego no ES; veja a lista de oportunidades

No Sine de Cariacica há 10 vagas para operador de telemarketing. São vagas para manicure, consultor de vendas, marceneiro, nutricionista, entre outras.

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine), vinculadas ao Governo do Estado, anunciam 99 oportunidades de emprego, nesta segunda-feira (15).

Os interessados devem ir a uma unidade do Sine e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado.

As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades de emprego anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Veja o horário de funcionamento e endereço das unidades.

SINE ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro – Casa do Cidadão

Consultor de Vendas – 03

Técnico em Manutenção em Informática – 02

Torneiro Mecânico – 01

Vendedor Externo – 01

SINE ARACRUZ

Endereço: Av.Venâncio Flores, s/nº, Centro – Aracruz-ES

Auxiliar de Escritório (PCD) – 01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100

Acabador – 01

Assistente Administrativo – 01

Classificador de Chapa – 01

Mecânico Linha Leve – 01

Mecânico Linha Pesada – 01

Mecânico Eletricista Automotivo (carro) – 01

Mecânico de Manutenção – 01

Operador de Fio/Fiolista Extração – 02

Operadores de Multifio Indústria – 04

Polidores – 04

Secretária do Lar – 01

Técnico de Segurança do Trabalho – 01

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua 25 de Março, nº71, Centro