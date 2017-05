Thais Fersoza revela nome de seu segundo filho com Michel Teló

Além de Melinda, sua primeira filha com o cantor sertanejo, que tem nove meses, a atriz está esperando seu segundo filho, que dessa vez é um menino

Thaís Fersoza está radiante com seu primeiro Dia das Mães ao lado da pequena Melinda, e vai estrear a data em dose dupla! É que além de Melinda, sua primeira filha com Michel Teló, de nove meses de idade, a atriz já está esperando seu segundo filho com o cantor, e desta vez é um menino.

Na véspera da data festiva, Thais fez um texto emocionante para celebrar o dia em seu Instagram, e entregou o nome do bebê! O irmãozinho de Melinda se chamará Teodoro. Fofos, não é mesmo?

Coração acelerado com essa foto, amanhã o dia vai ser ainda mais especial! Que benção poder ter meus pequenos comigo, não podia ser melhor, não podia ser mais mágico…uma no colo e um no ventre! Meus amores! #MamãeDaMelindaEDoTeodoro

Folha Vitória.