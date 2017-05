Alunos do IFES Colatina perto de participar de evento da Nasa

Oito equipes brasileiras de programadores se classificaram para a etapa mundial do hackathon promovido pela Nasa. Dentre elas e de estudantes do Instituto Federal de educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Colatina. A maratona de programação da agência espacial dos Estados Unidos aconteceu nos últimos dias 29 e 30 de abril. No Brasil, as etapas aconteceram em quatro cidades: Curitiba (PR), Maringá (PR), Recife (PE) e Serra (ES).

Cada município escolheu dois projetos vencedores e um terceiro para ser selecionado por voto popular para participar da grande final – que acontece nos EUA e ainda não tem data confirmada. No total, o hackathon da Nasa foi realizado em 187 cidades do mundo, com mais de 25 mil participantes.

O aplicativo Ártic GO da Equipe Asimov foi um dos selecionados para concorrer pelo voto popular na etapa mundial (Local People’s Choice Winner). Os alunos da equipe são Breno Maia Costa, Jhordan Pereira Ortolani, Rodney Schultz Küster e Thayne Leal Gomes.

As votações estão abertas e vão até 22 de maio. Para votar, é necessário fazer um cadastro (apenas uma vez). Após feito o cadastro, é enviado um e-mail para o usuário confirmar sua inscrição para que, em seguida, seja possível começar a votar. É possível votar duas vezes por dia (de 10 em 10 horas), pressionando o botão correspondente ao aplicativo desejado e aguardando alguns instantes (surge uma confirmação em verde quando o voto é computado). O usuário ainda tem a opção de votar por smartphone.

Conheça e vote no aplicativo da EquipeAsimov, o Projeto Ártic GO.

ESHOJE.