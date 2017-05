Faça o teste caseiro para saber se você está dormindo menos do que precisa

Dormir de sete a oito horas por dia é a média considerada ideal por organizações mundiais de saúde. Mas boa parte da população não consegue.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) mostram, por exemplo, que um em cada três adultos americanos não dorme o suficiente.

Um estudo publicado na revista Science Advances mostrou ainda que os brasileiros estão entre aqueles com as noites mais curtas de sono do mundo: dormimos uma média de 7h36m por noite – mais horas apenas do que japoneses e cingapurianos.

O especialista em sono Nathaniel Kleitman, da Universidade de Chicago (EUA), criou um teste simples que qualquer um pode tentar em casa para saber se tem déficit de sono.

Kleitman apresentou a técnica no documentário The Truth About Sleep (A verdade sobre o sono, em traduçãolivre), apresentado pelo médico britânico Michael Mosley, do programa da BBC Trust me, I’m a doctor.

Como fazer o teste

O teste ajuda a medir a duração do período de latência – o intervalo entre estar acordado e cair no sono. Ele deve ser feito nas primeiras horas da tarde, com a ajuda de uma colher e uma bandeja de metal.

Você deve se deitar num quarto silencioso e escuro e segurar uma colher na mão na beira da cama. Logo abaixo, no chão, deve colocar uma bandeja de metal.

Então, marque o horário antes de fechar os olhos. Ao dormir, a colher deve cair e bater na bandeja, provocando um ruído que irá despertá-lo.

Quando isso acontecer, você deve voltar a olhar para o relógio e ver quanto tempo se passou.

Se você dormir antes de cinco minutos depois de fechar os olhos, isso quer dizer que você tem um sério déficit de sono.

Se ocorrer em dez minutos, é um sinal de “certa falta de sono”.

Se ficar acordado por ao menos 15 minutos, significa estar dormindo o suficiente.

Uma versão mais simples do teste seria programar um alarme de 15 minutos e notar se você dorme nesse período.

A importância de dormir bem

Durante a etapa de sono profundo, o cérebro se ocupa de transformar a memória de curto prazo em lembranças de longo prazo, explica Mosley. Assim, cria-se mais espaço para a memória de curto prazo do dia seguinte.

E a fase do sono REM (sigla em inglês para a expressão “movimento rápido dos olhos”), explica o médico, é o único momento em que eliminamos do cérebro uma substância relacionada com o estresse, a noradrenalina.

Isso nos permite manter a calma enquanto nosso cérebro processa as atividades do dia, ajudando-nos a assimilar as experiências emocionais que vivemos.

Se não conseguir ter horas suficientes de sono REM, seu cérebro não terá tempo suficiente para processar as emoções, diz Mosley, o que explicaria por que nos sentimos estressados e ansiosos quando temos falta de sono.

A falta de sono, além disso, tem um efeito devastador sobre o controle de açúcar no sangue.

Há estudos que mostram que os adultos que dormem em média menos de sete horas por dia duplicam o risco de desenvolver diabetes tipo 2, enquanto o risco é cinco vezes maior para quem dorme menos de cinco horas.

Fonte: BBC Brasil

