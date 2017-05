Gêmeas capixabas comemoram aniversário de 100 anos com ensaio fotográfico

De acordo com a fotógrafa que presenteou as irmãs, Camila Lima, as fotos foram feitas nesta segunda-feira (15), na Ilha do Frade, localizada no município de Vitória

As irmãs gêmeas Maria Pignaton Pontin e Paulina Pignaton Pandolfi estão perto de completar 100 anos de idade e, de presente, ganharam um ensaio fotográfico para comemorar mais um ano de vida. As fotos foram feitas nesta segunda-feira (15), na Ilha do Frade, localizada no município de Vitória.

De acordo com a fotógrafa que presenteou as irmãs, Camila Lima, elas ocupam o posto de gêmeas mais velhas do Espírito Santo e as segundas colocadas a nível nacional.

“Fiquei sabendo da existência delas e resolvi presenteá-las com esse belo ensaio fotográfico. Elas são linda demais e muito fofinhas! Nunca conheci ninguém com a idade tão avançada, muito menos gêmeas. Elas merecem e o ensaio ficou lindo”, comenta a fotógrafa.

