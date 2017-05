Homem não aceita separação e coloca fogo na casa da ex-mulher em Cariacica

A mulher estava junto com um primo quando foi ameaçada pelo suspeito. Na delegacia ele disse que se fosse provocado novamente faria tudo outra vez

Um homem colocou fogo na casa da ex-mulher no bairro Mucuri, em Cariacica. O motivo do crime seria por ciúmes, porque o suspeito não aceitou a separação. Ele foi preso e a vítima contou que foram oito anos de relacionamento sempre com ameaças e agressões.

“Quando chegava no final de semana ele enchia a cara e começava a discussão. Ele bebia muito e ficava agressivo. Nesse dia eu estava com o meu primo e ele começou a fazer ameaças. Falou que ia matar nós dois, mas nós não temos nada”, contou a mulher.

Na delegacia, o suspeito confessou ter colocado fogo na casa, e disse que se sair da prisão fará tudo novamente. “Me deu vontade. Não tenho nada a declarar, mas se me provocar eu faço outra vez. Ela sempre me provocou”, disse o acusado.

Foi depois de uma discussão que o suspeito foi até a casa onde morava e incendiou o local. Na manhã desta segunda-feira (15) homens do Corpo de Bombeiros estiveram na casa para a perícia, que vai identificar as causas do incêndio. O resultado do laudo deve sair em 20 dias. Depois o documento será enviado à polícia civil.

“Eu tenho medo que ele faça alguma coisa com o meu filho. Acho que ele não vai ficar preso por muito tempo. Hoje em dia a Justiça depois de uns dois ou três meses vai lá e solta”, afirmou a vítima.

Segundo a polícia civil, o suspeito foi autuado por causar incêndio e violência doméstica. Ele foi encaminhado ao presídio.

