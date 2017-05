Silvio Santos fala que está assistindo a 13 Reasons Why

No Programa Silvio Santos exibido no dia 15, o apresentador revelou que também está assistindo o sucesso 13 Reasons Why, e ainda pediu para não ganhar spoiler

Silvio Santos mostrou que realmente está aproveitando a assinatura vitalícia que ganhou da Netflix em 2015! No Programa Silvio Santos exibido esse domingo, dia 15, o apresentador revelou que também não ficou de fora do sucesso de 13 Reasons Why!

Em um certo momento, Silvio mencionou a série de uma forma bem peculiar:

– Tem um filme na televisão agora, um negócio de Way 13, é só de jovens.

Maísa Silva, que estava na platéia logo reconheceu e falou para Silvio que se tratava de 13 Reasons Why. Ele então pediu para que a garota não contasse nada, pois ainda estava no quarto episódio. Empolgada, ela ficou orgulhosa:

– Você tá assistindo? Silvio, bate aqui! Eu to chocada, você é demais, você é muito moderno!

Os dois então conversaram sobre a protagonista Hannah Baker e a temática de suicídio da série, e o dono do SBT disparou para a garota:

– Vocês jovens só fazem besteira. É bom você ver isso mesmo para não fazer as besteiras que os outros fazem!

Folha Vitória.