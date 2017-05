Renata Meyrellis lança linha de t-shirts

Elas conquistaram as famosas e estão ganhando cada vez mais as ruas. Isis Valverde, Rhianna e Natalie Portman são algumas das celebridades que apostaram nas t-shirts. Elas compõem não só looks casuais, mas também são protagonistas nas produções mais formais. Pensando nessa tendência, a influenciadora digital Renata Meyrellis assina uma linha de camisetas com estampas exclusivas. O trio de abacaxi com detalhes geométricos é uma das peças que faz parte da minicoleção.

Renata afirma que a estampa traz leveza, deixa o look descontraído e muito mais divertido. “O tom escuro foi escolhido propositalmente. O mix de cinza, preto e branco facilita a combinação e tem a possibilidade de brincar com o restante das roupas e acessórios”, explica.

Outra peça que faz parte da coleção da influenciadora digital é o cropped com a palavra Feliz. A estampa ganha destaque com o colorido e é tendência e coringa, independente do momento. Fashion e perfeita para qualquer ocasião, ela é versátil. “Dentro do estilo hi-lo, pode ser usada com saias, calças ou shorts mais elaborados e com tecidos mais sofisticados, conferindo personalidade ao look”, finaliza Renata.

