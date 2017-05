5°BPM DA POLÍCIA MILITAR APREENDE CARREGAMENTO DE DROGAS EM ARACRUZ

Na noite de terça (16), em Aracruz, a Força Tática do 5°BPM ao realizar uma operação de abordagens a transportes coletivos (com intuito de coibir Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Drogas), no último ônibus oriundo de Vitória com destino a Aracruz, a guarnição policial abordou as nacionais A.S.O. (21 anos) e N.T.S. (20 anos), já conhecidas pela Polícia em vista de envolvimento com o Tráfico de Entorpecentes na região. Ambas demonstraram muito nervosismo no momento da abordagem. Uma delas chegou a resistir à ação policial, visando impedir a abordagem.

Ao ser revistada uma bolsa que estava na posse de A.S.O., foi encontrada 01 (uma) pedra grande (100g) de Crack e 126 (cento e vinte e seis) papelotes de cocaína. Na bolsa que estava na posse de N.T.S., foram encontrados 03 (três) tabletes de Maconha (cada tablete com 1Kg).

As duas abordadas foram encaminhadas em flagrante delito para a 13ª Delegacia Regional, em Aracruz, sob acusação de Trático de Drogas, onde ficaram a disposição do delegado de plantão. Segundo informações, estes entorpecentes são oriundos da Grande Vitória e serviriam para abastecer o comércio ilegal de drogas em Aracruz.

Ainda no período da tarde do mesmo dia, na localidade de Rio Preto, Santa Cruz, Aracruz, a guarnição policial local ao realizar patrulhamento em local com denúncia de Tráfico de Entorpecentes se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Ao se realizar a aproximação para a devida abordagem policial, o suspeito imprimiu fuga, mas foi capturado após cerco policial. O suspeito foi identificado como P.M.P. (16 anos). Com ele foi encontrado 01 (um) Revólver Cal 38, 14 (catorze) munições do mesmo calibre, 04 (quatro) pedras grandes de Crack, 02 (duas) buchas grandes de Maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Segundo denúncias, estes entorpecentes seriam divididos em porções menores para a comercialização naquela localidade.

O menor foi apreendido e conduzido para a 13ª Delegacia Regional, juntamente com os materiais apreendidos, acusado de ato infracional de Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo.

