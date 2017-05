Brilhos atualizam o Inverno da MyFavoriteThing(s)

Já faz um tempo que os brilhos de bordados e paetês ganharam novos ambientes, saindo das ocasiões noturnas direto para as produções do dia a dia de um jeito muito atual. A MyFavoriteThing(s) aposta na versatilidade dessas peças e traz para essa temporada uma série de itens reluzentes para compor os looks da estação.

A paleta de cores invernal ganha novas nuances com as aplicações de paetês de diferentes tamanhos. A jaqueta bomber verde com efeito holográfico já ganhou o posto de queridinha do closet, tornando-se complemento ideal para compor o look happy hour pós-trabalho, garantindo um visual totalmente novo para a produção mais formal.

O trench coat roxo é um dos highlights da série: impossível passar despercebida com essa peça que une personalidade e elegância. No mesmo mood, a calça esportiva surge renovada graças ao olhar moderno da marca, que traz uma alternativa cool e sofisticada sem deixar de lado a modelagem sporty que reina nos street styles do mundo todo.

A My.f.t. inspira-se na atual Geração Z – mulheres nascidas após os anos 1990 e que estão conectadas 100% do tempo, têm necessidade de reconhecimento e acreditam que luxo é expressar sua individualidade, seu estilo e, para tanto, ter novidades sempre, de modo rápido e acessível.

ESHOJE