Contra bruxismo e sorriso gengival, toxina butolínica

A toxina botulínica, que ganhou fama por sua atuação em rugas e linhas de expressão, já está com espaço garantido nos consultórios odontológicos. Ele é aliado em casos de bruxismo, sorriso gengival, dores musculares provenientes de apertamento dental e disfunção da ATM (articulação que liga o maxilar ao crânio).

“No caso do bruxismo, ele promove a inibição da força muscular na região do maxilar amenizando o desgaste do dente e diminuindo a dor que o paciente sente por causa do atrito constante dos dentes durante a noite”, afirma a endodontista Patrícia Monteiro.

Já o famoso sorriso que coloca em evidência a gengiva também pode ser amenizado com a aplicação do botox na região do lábio superior. Nesse caso, a substância favorece a simetria do sorriso ao diminuir a abertura da boca.

Entretanto, há ressalvas nessas aplicações. Segundo a implantodontista Mariane Machado, é preciso cuidado na dosagem para que não haja deformidade facial. “O especialista deve fazer o diagnóstico exato da necessidade do tratamento e ministrar a quantidade aplicada de forma precisa para que um músculo não seja erroneamente atingido”, afirma.

