Apesar da crise, mercado de seguros segue aquecido no Espírito Santo

Segundo presidente da Banestes Seguros, no Espírito Santo 85 empresas do ramo comercializaram seus produtos no ano passado. Estado é o 12º do país com maior presença das seguradoras

Apesar da crise que ainda afeta diversos setores da economia brasileira, o mercado de seguros no país segue aquecido e movimentando bilhões. No Espírito Santo, o cenário não é diferente. Segundo o presidente da Banestes Seguros, Otacílio Pedrinha, todas as seguradoras que atuam no mercado nacional estão no Estado.

Apesar da forte concorrência, que conta ainda com a participação de empresas estrangeiras, a Banestes Seguros, única seguradora genuinamente capixaba, se mantém na liderança do mercado no Espírito Santo, nos segmentos de seguro de vida e para automóveis. Segundo Pedrinha, os dois segmentos respondem a 85% do que é comercializado pelas seguradoras no país.

“O mercado capixaba de seguros tem uma competitividade enorme e conta com diversos ‘players’ nacionais e até internacionais, de países como Espanha e Alemanha. E a Banestes Seguros compete nesse mercado. Buscamos oferecer à população capixaba produtos de qualidade, que atendam a vários segmentos. E temos tido um retorno muito positivo desse público, o que reflete em nossa liderança”, destacou o presidente da seguradora.

Sobre essa liderança, segundo Pedrinha, a Banestes Seguros responde por cerca de 14% do market share dos seguros de automóveis, seguido da Porto Seguro (13%) e HDI (12%). Com relação a seguro de vida, a seguradora capixaba detém aproximadamente 30% do mercado, seguido da Aliança (21%), Itaú (9%) e Unimed (7%).

Pedrinha ressalta ainda que o mercado de seguros no Espírito Santo atualmente é o 12º do país com maior presença das seguradoras. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Supep) apontam que, em 2016, 85 empresas do ramo comercializaram seus produtos no Estado.

O presidente da Banestes Seguros também destacou que, no Brasil, as seguradoras movimentam aproximadamente R$ 360 bilhões, o que corresponde a cerca de 6,5% do PIB nacional. Segundo ele, os ativos totais dessas empresas giram em torno de R$ 781 bilhões e o patrimônio líquido é de cerca de R$ 75 bilhões.

Crise

Sobre a atual crise econômica do país, Pedrinha reconhece que o cenário desfavorável impacta negativamente nos negócios, não só da Banestes Seguros, mas de todas as empresas do ramo. Mesmo assim, a seguradora capixaba obteve lucro líquido superior a R$ 3,5 milhões no 1º trimestre de 2017.

De acordo com a Revista Valor 1000, do Jornal Valor Econômico, em 2016 a Banestes Seguros obteve a 17ª colocação em lucro operacional e a 18ª em lucro líquido. Além disso, foi considerada a 9ª seguradora mais rentável sobre o patrimônio, entre as empresas de mesmo porte, e a 8ª com a menor sinistralidade, também entre as seguradoras de mesmo porte.

Atualmente a Banestes Seguros está presente em todos os municípios do Espírito Santo, por meio da rede de agências do Banestes e de quatro lojas próprias de atendimento, situadas em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. Além de atuar com seguros de vida e de automóveis, a empresa trabalha com seguro residencial e empresarial.

Folha Vitória.