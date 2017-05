George Clooney estaria ansioso para a chegada dos gêmeos

Uma fonte da Us Weekly garantiu que a proximidade da chegada dos gêmeos, fruto de seu relacionamento com Amal Alamuddin, está mexendo com o ator

Depois de anos insistindo que não teria filhos, George Clooney parece ter se rendido completamente à paternidade. Uma fonte da Us Weekly garantiu que a proximidade da chegada dos gêmeos, fruto de seu relacionamento com Amal Alamuddin, está mexendo com o ator:

– Clooney está ficando um pouco ansioso quanto aos bebês. Mas ele está nervoso de um jeito bom, animado.

Como o casal tem moradias nos mais diversos lugares, como Los Angeles, Nova York e Lake Como, ainda não se sabe onde a família deve se estabelecer, mas a fonte insiste que os gêmeos nascerão em solo britânico:

– George ficará em Londres até que Amal dê à luz. Depois disso, eles vão ver como ficam seus compromissos. Por enquanto, eles estão apenas se escondendo.

Clooney já havia revelado à Paris March que só pretendia escolher um lugar fixo quando as crianças começassem a ir à escola, mas que até lá eles se mudariam conforme a agenda do casal, sempre atribulada!

Folha Vitória.