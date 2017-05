COMANDANTE DO 5°BPM PARTICIPA DE VÁRIAS AGENDAS PARA DEBATER SOLUÇÕES PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Na tarde de quinta (19), em Aracruz, no salão de reuniões da Câmara Municipal de Aracruz, estiveram reunidas diversas autoridades para discutir a Segurança Pública no município.

A reunião foi promovida pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara, a qual tem como presidente o vereador Fábio Netto. Estiveram presentes para discutir o assunto, o Deputado Estadual Erick Musso (Presidente da Assembléia Legislativa), vereador Alcântaro Filho (Presidente da Câmara Municipal), Lúcio Zanol (vice Prefeito de Aracruz), Ten Cel PM Gabriel Amâncio de Souza Porto (Comandante do 5°BPM), Ten BM Santiago (representando o Corpo de Bombeiros Militar) e outras autoridades ligadas a casa legislativa municipal, a sociedade organizada, Conselho Tutelar e Conselhos Interativos de Segurança.

Foram discutidos tópicos de grande relevância, como o índice de violência do município, ações realizadas pela Polícia Militar, estratégia Policial de enfrentamento para os próximos meses, participação efetiva dos Conselhos Interativos de Segurança em apoio às forças de segurança, vídeo monitoramento, demandas específicas da população, políticas públicas de prevenção à violência, agenda executiva para continuidade dos projetos, entre outros.

A tônica das discussões pautou a todo momento a necessidade de que cada órgão assuma com responsabilidade o seu papel dentro do contexto discutido, já que Segurança Pública é um dever de todos e se faz com “muitas mãos”.

O Comandante do 5°BPM, Ten Cel PM Porto, dentro das atribuições da Polícia Militar, ressaltou que foi apresentado recentemente um Plano de Comando com uma série de ações (internas e externas) com vistas a aperfeiçoar continuamente o serviço policial prestado. Estas ações se baseiam em operações qualificadas, melhoria das estruturas humanas/materiais, programa de valorização do agente Policial Militar e outras.

……..

Ainda na manhã de quinta (19), o Comandante do 5°BPM, juntamente com cinco Oficiais, realizaram uma visita técnica no Estaleiro Jurong, localizado na Barra do Sahy, Aracruz.

Esta visita teve como objetivo, além de conhecer esta importante e estratégica estrutura localizada na área de atuação do 5°BPM, debater sobre os impactos da empresa na área da Segurança Pública (sobretudo na orça de Aracruz), desafios e estratégias para ações policiais futuras.

A equipe de Oficiais foram recepcionados pela Gerente de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Jurong, Lani Tardin, a qual realizou uma apesentação sobre a empresa e debate sobre os aspectos de Segurança Pública.

O Comando da unidade entende que, tão importante quanto se aproximar da comunidade, é necessária a aproximação com as empresas fixadas em nossa área, pois além da importância social e econômica, estas geram demandas de Segurança Pública que devem ser debatidas e antecipadas pelos órgãos envolvidos com esta temática.

……..

Dando continuidade a agenda de aproximação, o Comandante do 5°BPM participou na manhã de sexta feira (19) de uma reunião em João Neiva, juntamente com o Cap PM Adair Eugênio Sabino (comandante da 2ªCia), com a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação, Assistência e Ação Social da Prefeitura de João Neiva, Lucia Helena Cunha da Silva.

Nesta reunião foi formalizado um convênio com a Prefeitura Municipal, quanto ao fornecimento de vagas para Policiais Militares para a realização de cursos de capacitação junto à ESESP (Escola de Serviço Público do Espírito Santo).

A realização destes cursos faz parte do Plano de Comando do atual Comandante de promover a valorização e capacitação dos Policiais Militares, de forma a prestar a sociedade um serviço cada vez mais eficiente.

As temáticas dos cursos abrangem áreas relacionadas a liderança, formação de equipes, ações com foco no resultado, qualidade de atendimento ao cidadão, gestão de projetos, entre outros. Os cursos terão início já na próxima semana e possui como meta atingir aproximadamente duzentos Policiais.

Por CAP PM MARCOS DANIEL BALAN

Respondendo pela P/5 durante as férias do Asp Hage