Padrasto acusado de torturar e estuprar menina de 2 anos confessa o crime

O acusado de estuprar, torturar e matar a menina Fabiane Isadora, de 2 anos, em Cariacica, confessou o crime. Michael Lelis, de 28 anos, foi encontrado por policiais civis dentro de uma caçamba de lixo, em Marcílio de Noronha, Viana, e preso em seguida.

Na delegacia, Michael contou que, após ingerir uma garrafa de bebida alcoólica, bateu e violentou a criança dentro do banheiro. “Eu empurrei ela. Ela começou a chorar e aí eu fiz o que fiz”, disse.

O crime aconteceu na última quinta-feira (18) na casa onde morava, em Cruzeiro do Sul, Cariacica. A criança chegou a dar entrada no Hospital Infantil de Vitória, com hematomas de violência no corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira (19).

Nos laudos médicos constam que a criança sofreu traumatismo craniano. Além disso, apresentava vários hematomas pelo corpo, inclusive, marcas de mordidas.

No departamento médico legal, foi constatada ainda violência sexual. A menina também estava com várias fraturas no braço direito e alguns órgãos internos dilacerados.

O corpo de Fabiane foi enterrado na tarde de sábado (20), no cemitério Parque da Saudade, em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Apenas parentes e amigos mais próximos da família participaram do enterro.

Depois de confessar o crime, Michael pediu perdão pelo que fez. “Quero pedir perdão a minha família, meus amigos. Decepcionei todos eles. Desculpa. Não tem volta, isso”, disse.

Folha Vitória.