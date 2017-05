Prefeitura de Aracruz reinicia obras de duplicação da avenida Guaxindiba

Uma obra importante e que há muito tempo é aguardada pela população aracruzense será reiniciada pela Prefeitura de Aracruz: a duplicação da avenida Guaxindiba. Nesta sexta-feira (19/05) foi assinado o contrato e emitida a Ordem de Serviço, que oficializa o início da execução dos serviços pela empresa Monte Negro – Indústria, Comércio e Serviços Ltda. A obra visa melhorar a mobilidade do local devido ao crescimento econômico e populacional do município.

Ela possui extensão de três quilômetros, duas faixas adicionais de tráfego, um canteiro central com um metro de largura para iluminação, calçadas de três metros em ambos os lados, instalação de pontos de paradas de ônibus, retornos, trevo, rotatória, esgotamento sanitário e drenagem. Já as novas calçadas terão rampas para facilitar o acesso de cadeirantes e outras pessoas que necessitem do recurso.

As avenidas Guaxindiba e Venâncio Flores são trechos urbanos da Rodovia Estadual ES-124 que liga o município de Aracruz à BR 101, na localidade de Guaraná. Trata-se de um convênio entre os Governos Estadual e Municipal que permite ao município intervir na via, em virtude das implicações legais sobre as propriedades estaduais e municipais.

De acordo com o Secretário de Obras e Infraestrutura, Wellington Giacomin, com esta obra a Prefeitura promoverá uma revitalização no sistema viário melhorando de forma significativa a fluidez e segurança do trânsito naquela região. “Sabemos que essa obra por si só não é suficiente para resolução do problema de mobilidade urbana, contudo, a atual administração está trabalhando com todo afinco, para reformular o trânsito dando maior agilidade para as locomoções internas, apesar do momento econômico e dificuldades burocráticas”.

Giacomin explica ainda que “essa obra vem se “arrastando” há mais de seis anos e desde o final de 2016 está paralisada, mesmo após a realização de reuniões e ordens de serviço emitidas para a empresa Ecopavi, que não se manifestou interessada em continuar com as atividades. Assim, aplicamos todas as sanções administrativas cabíveis, respeitando todo trâmite legal para efetuarmos o cancelamento unilateral com a empresa, que contempla a rescisão contratual e aplicação de multas e penalidades. Agora, após 4 meses, conseguimos cancelar o contrato e formalizar a convocação e assinatura do contrato com a segunda colocada da licitação. Foi um processo bastante árduo e trabalhoso, mas temos confiança na conclusão desta tão esperada obra”, disse o secretário de Obras.

Jones Cavaglieri ressalta que a finalidade da duplicação é aumentar a capacidade da pista existente com a construção de novas faixas de rolamento, permitindo dessa forma, suprimir pontos críticos, aumentar a fluidez e a segurança de tráfego de veículos e pedestres. “A obra representa grandes benefícios para a comunidade e ameniza as preocupações futuras. Sabemos da importância dessa duplicação para os moradores da região. Vamos garantir a segurança nessa área e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Trabalhamos para conseguir essa obra, para construir uma cidade melhor”, garantiu o prefeito.

Cavaglieri ainda classificou o reinicio da obra como uma vitória. “Aretomada desta obra é um compromisso do meu Plano de Governo, pois haviammuitos pedidos por uma solução para o local que vinha causando transtorno para todos que trafegam naquela localidade. Esta obra estava paralisada e hámuito tempo aguardada pela população. Ela é fruto do empenho de toda equipe da administração municipal, que está superando a burocracia do dia a dia para resolver problemas que estavam represados. Conseguimos garantir a retomada desta obra porque nosso compromisso está em oferecer cuidado ao ser humano por meio de obras e serviços que reflitam no bem estar e em mais qualidade de vida para os aracruzenses”.

As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

Prefeitura do Município de Aracruz-ES www.aracruz.es.gov.br