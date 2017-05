Procurando emprego? Agências do Sine no ES oferecem 123 oportunidades nesta semana

No Sine de Cariacica há 10 vagas para operador de telemarketing. Demais unidades anunciam opções como auxiliar de cozinha, mecânico, assistente administrativo, motorista e designer gráfico

Para quem está interessado em uma vaga de emprego, a boa notícia é que as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Espírito Santo estão anunciando, nesta segunda-feira (22), 123 oportunidades de emprego. No Sine de Cariacica há 10 vagas para operador de telemarketing. As demais unidades anunciam opções como auxiliar de cozinha, mecânico, assistente administrativo, motorista, designer gráfico, entre outras.

Os interessados devem ir a uma unidade do Sine e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado.

As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades de emprego anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para conferir o horário de funcionamento e endereço das unidades acesse: https://setades.es.gov.br/agencias

Confira as vagas disponíveis em cada agência do Sine

SINE ANCHIETA/ES

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro – Casa do Cidadão

Consultor de Vendas – 03

Técnico em Manutenção em Informática – 02

Torneio Mecânico – 01

Vendedor Externo – 01

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av.Venâncio Flores, s/nº, Centro – Aracruz-ES

Atendente de Padaria – 04

Gerente de auditor interno – 01

Garçom – 01

Vendedor em Domicílio – 03

Vendedor de Pneus – 01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100

Operadores de Multifio Indústria – 04

Padeiro – 01

Polidores – 04

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Endereço: Rua 25 de Março, nº71, Centro

Ajudante de Obras – 06

Assistente de Vendas – 01

Conselheiro de Dependente Químico – 01

Coordenador de Obras – 02

Designer Gráfico – 01

Entregador de Jornal – 03

Jornaleiro – 01

Mecânico de motocicletas – 01

Motorista de Caminhão – 01

Pedreiro – 01

Pedreiro de Edificações – 04

Técnico de Apoio ao usuário de informática – 01

Vendedor Permissionário – 01

Vendedor de Mármore e Granito – 01

SINE CARIACICA/ES

Atendente de Telemarketing – 10

Ajudante de Açougueiro – 01

Ajudante de cozinha – 01

Auxiliar Contábil – 01

Operador de Caixa – 01

Recepcionista Atendente – 03

Vendedor no Comércio de Mercadorias – 01

SINE COLATINA/ES

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro

Auxiliar de Corte – 04

Chapa Movimentador – 15

Cortador de Roupa – 01

Cozinheiro de Restaurante Industrial – 01

Padeiro – 01

Operador de Rolo Compactador – 01

Supervisor de Vendas – 01

Vendedor Interno em Ótica – 01

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Ajudante de Carca e Descarga – 01

Assistente de Informática – 01

Atendente de Lojas – 01

Auxiliar de Limpeza – 02

Auxiliar contábil/fiscal – 01

Auxiliar de Vidraceiro – 01

Marceneiro – 01

Tratorista Agrícola – 01

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Jussara, 10, Margareth – Nova Venécia.

Gerente Administrativo – 01

Empregada Doméstica – 02

Vendedor Porta a Porta – 02

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152 – Centro

Atendente – 01

Chapeiro – 01

Cozinheira – 01

Encarregada de Cozinha – 01

Enfermeiro – 01

Farmacêutico – 01

Manicure – 02

Mecânico de Manutenção/Soldador – 02

Nutricionista – 01

Professor de Educação Física – 02

Técnico de enfermagem – 01

Folha Vitória.