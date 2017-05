5°BPM PELO SEGUNDO FINAL DE SEMANA SEGUIDO FAZ GRANDE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E CAPTURA PROCURADOS DA JUSTIÇA

Durante todo o final de semana, foram realizadas diversas operações policiais com o objetivo de aumentar a presença policial e atuar em detrimento de grupos criminosos que vem agindo na região.

Na tarde de domingo (21), durante patrulhamento no Bairro Novo Jequitibá, Aracruz, a Força Tática ao constatar que uma residência abandonada estava sendo utilizada por criminosos como local para preparo e venda de entorpecentes, deslocou ao referido imóvel e após minuciosa busca, encontrou enterrado no quintal uma sacola plástica contendo 1.100 papelotes de cocaína e 385 pedras de crack, drogas que seriam utilizadas para a venda naquela região. Todo o material foi apreendido e encaminhado para o delegado de plantão. A residência estava vazia no momento da ação, não havendo assim detidos.

Ainda na tarde de domingo (21), no Bairro Jequitibá, Aracruz, bairro vizinho ao local onde as drogas foram apreendidas na casa abandonada, a Força Tática cumpriu Mandado de Busca e Apreensão em desfavor de A.R.S. (18 anos), em vista de existir em seu desfavor um Mandado Judicial por ilicitude cometida ainda quando era menor. O capturado é acusado de Tráfico de Entorpecentes e Porte Ilegal de Arma de Fogo. A.R.S. foi apresentado na 13ª Delegacia Regional, de forma a ser encaminnado para unidade de internação. É a segunda vez que A.R.S. é detido em menos de um mês.

A Força Tática, ao realizar patrulhamento no Bairro Guanabara, Aracruz, na manhã de sábado (20), em locais com incidência de Tráfico de Drogas, realizou a abordagem de diversas pessoas suspeitas. Dentre estes, L.P.S. (15 anos), demonstrou nervosismo com a abordagem. Ao ser realizado a consulta de seu nome no banco de mandados judiciais, foi constatado que L.P.S. possuía Mandado de Busca e Apreensão em aberto, pelo ato infracional de Tráfico de Drogas. O apreendido foi conduzido para a Delagacia, ficando a disposição do delegado de plantão.

Da mesma forma, na tarde de sábado (20), a guarnição da Polícia Militar ao realizar abordagens em Santa Cruz, Aracruz, capturou D.L.R. (19 anos), em vista de estar com Mandado de Busca e Apreensão em aberto, referente a ilicitude cometida ainda quando era menor. D.L.R. também foi conduzido para a Delegacia.

Na noite de sexta feira (19), na localidade de Rio Preto, em Aracruz, foi realizada uma operação policial com vistas a saturar áreas de risco, com incidência de Tráfico de Drogas e crimes afins. A escolha desta região foi uma resposta a ações criminosas que vinham sendo denunciadas na região, atinente a presença de criminosos armados, ameaçando populares e realizando disparos de arma de fogo.

A região foi ocupada e durante o patrulhamento, o Grupo de Abordagem da 3ªCia/5°BPM avistou um suspeito em local conhecido por tráfico. O suspeito, ao perceber que seria alvo de abordagem policial, fugiu das guarnições policiais pulando vários muros das residências, obtendo êxito na fuga. As equipes, ao retornarem ao local onde o suspeito estava, encontraram 146 buchas de maconha, 131 pinos de cocaína e 14 pedras de crack, entorpecentes que seriam usados para a venda naquela região. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 13ª Delegacia Regional.

Todas estas ações fazem parte do Plano de Comando anunciado pelo Comandante do 5°BPM, Ten Cel Porto, o qual consiste em várias ações internas e externas com vistas a aperfeiçoar continuamente o trabalho realizado pelo 5°BPM da Polícia Militar e valorizar os Policiais que fazem parte desta centenária corporação.

Por CAP PM MARCOS DANIEL BALAN

Respondendo pela P/5 durante as férias do Asp Hage