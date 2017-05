Imóveis a partir de R$ 99 mil no Festival da Casa Própria do Espírito Santo

A oportunidade tão sonhada de adquirir a casa própria pode estar mais perto. No próximo final de semana, entre os dias 26 e 28 de maio, acontece em Vitória o Festival da Casa Própria do Espírito Santo, que traz imóveis a partir de R$ 99 mil.

Dentro do Festival acontecerá simultaneamente o 13º Feirão Caixa da Casa Própria, com condições de financiamento facilitadas para quem deseja adquirir o próprio imóvel. Atrativos com Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), escritura e registro grátis, além da entrada parcelada em até 36 vezes estão entre as apostas das construtoras para atrair novos clientes.

De acordo com o organizador do evento, Cláudio Cardoso, estarão disponíveis imóveis em construção, na planta ou já prontos, com apartamentos a partir de R$ 99 mil. Os empreendimentos residenciais e salas comerciais estão localizados em diversos bairros da Grande Vitória, como Jardim Camburi, Praia do Canto e Jardim da Penha, em Vitória; Praia das Gaivotas, em Vila Velha; Jacaraípe, Colina de Laranjeiras e Jardim Limoeiro, na Serra; Vila Bethânia, em Viana e em Cariacica.

A proposta é fomentar toda a cadeia da construção civil e setor imobiliário da região da Grande Vitória, que agrega uma população estimada de 1,6 milhão de habitantes, sendo a Caixa a instituição financeira exclusiva do mesmo.

Segundo o superintendente regional da Caixa, Geraldo Lorencini, o Feirão é uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho de adquirir a casa própria. “O Feirão da CAIXA, além de oferecer aos visitantes condições facilitadas e acesso aos principais lançamentos das construtoras parceiras, é um ambiente de negócios, novos contatos e grandes perspectivas para o setor”, destaca.

O evento é uma parceria da Caixa com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi/ES), Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon/ES) e a empresa Win Eventos.

Atendimento

Para requerer o crédito para a casa própria, no Feirão, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

