Estudante de direito é preso com 134 quilos de maconha

Um estudante de direito foi preso nesta segunda-feira (22) com 154 tabletes de maconha, totalizando cerca de 134 quilos. Ele é suspeito de ser um dos maiores distribuidores da droga no estado e fazia parte do tráfico na Ilha dos Ayres, Vila Velha.

O suspeito foi identificado como Bruno Viana da Cruz, conhecido por Poney. Ele foi preso durante uma operação policial realizada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. De acordo com o delegado João Paulo Pinto, uma equipe estava monitorando a casa do rapaz, no bairro Jockey, Vila Velha. Quando ele saiu, outra equipe o abordou na Avenida Carlos Linderbeg, onde foram encontrados com ele 15 quilos de maconha e na casa outros 119 quilos foram apreendidos.

“A suspeita é que ele seja de uma hierarquia maior dentro do tráfico e que a droga seja do Paraguai. Também suspeitamos que ele seja um distribuidor e que o fornecedor também está sendo investigado. A droga é do chefe, que encomendou meia tonelada de maconha e dividiu para algumas casas e essa foi apreendida”, afirma.

O delegado frisa que Bruno Viana tinha um mandado de prisão por duplo homicídio. O rapaz foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

ESHOJE.